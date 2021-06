Drum de legătură din Poienile de sub Munte spre oraşul Vişeu!

Autoritatea locală din comuna Poienile de sub Munte are eterne probleme cu cătunele. Noul primar, Alex Chifa, are o abordare interesantă. Avem oricum probleme cu drumul spre Cornăţea şi Uloha.

„Vom face un pod, vom reabilita drumul, dar vecinii din oraşul Vişeu de Sus ar vrea să facem o legătură cu Valea Peştilor de la ei. Vă daţi seama că vrem, mai ales că sunt 20 de minute pe jos, la picior, între Cornăţea şi teritoriul administrativ al oraşului…” Valea Peştilor din oraşul Vişeu e localizată în zona intrării pe Vaser, de unde şi interesul poienarilor pentru a se apropia de una dintre cele mai căutate arii turistice din Maramureş, ba din Transilvania…