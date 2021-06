Sezon turistic „bun da’ rău” în Ocna Șugatag

Autoritățile locale din Ocna Șugatag nu se laudă cu turismul din acest an. Încă…

„Deocamdată, înainte de călduri, am avut sezon turistic modest. Sigur, culmea, am avut pensiuni cu încasări mai mari în 2020, an de pandemie, decât în 2019… Dar e pentru că nu s-a dus nimeni în străinătate. Pensiunile mici au făcut treabă, nu hotelurile. Acum, de Paști a fost plin. Cu vara vedem ce-a fi, dar își revine încet. La Breb e rezervat totul pentru Crăciun și Revelion. În Ocnă e cam rezervat totul pentru sezonul de vară…” – spune primarul Ioan OANEA.

O încurcătură este și datorită lucrărilor de modernizare a centrului, care blocau accesul spre zona lacurilor sărate, unde sunt alți ofertanți de turiști, ce așteptau cu sufletul la gură redeschiderea accesului. Pe de altă parte, Ocna se pregătește să genereze și o ofertă turistică de munte, a fost amenajat drumul din Sat Șugatag spre pășunea Tătaru, spre cheile de andezit și spre platou. Acum se intabulează cele două blocuri lăsate în ruină, apoi se licitează/concesionează pentru cei care ar face acolo ofertă turistică.