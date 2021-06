Trupa Silver, vedeta Festivalului Național de Teatru al Adolescenților

Tinerii din trupa de teatru Silver Baia Mare (coordonator, actorul Andrei Han) au câștigat Premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul Național de Teatru al Adolescenților, desfășurat recent la Turda. De asemenea, Premiul pentru cea mai bună actriță a revenit tot unei membre a trupei băimărene, Teodora Tolaș, în vreme ce Premiul special „Nuda veritas” – pentru adevăr și asumare a fost adjudecat de tânăra Delia Heredea.

• Emigranții, de Slawomir Mrozek – un text ofertant pentru tinerii actori

Reporter: În ce context a participat trupa la acest festival?

Andrei HAN: Nu știu sigur dacă a existat un context foarte clar, cât mai degrabă totul s-a întâmplat relativ spontan. Am aflat de pe Facebook de acest festival de la Turda la puțin timp după ce filmaserăm spectacolul la care am lucrat în ultimele luni (Emigranții, de Slawomir Mrozek). Totuși, pentru a respecta regulamentul festivalului, a trebuit să trimitem doar un singur fragment din spectacol, unul care să nu depășească 30 de minute. Festivalul a avut loc online, iar trupa care obținea marele premiu era invitată, în toamnă, la Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda pentru a-și juca spectacolul. Iar noi am câștigat!

R.: Ce premii ați obținut?

A.h.: Am obținut următoarele premii: Premiul pentru cel mai bun spectacol, Premiul pentru cea mai bună actriță (Teodora Tolaș) și Premiul special „Nuda veritas” pentru adevăr și asumare (Delia Heredea).

R.: Ce reprezentații a avut trupa Silver în ultima perioadă?

A.H.: Până pe la începutul anului 2021, am făcut eforturi să punem în picioare mai multe spectacole. În schimb, lock-down-urile succesive și restricțiile tot mai aspre de anul trecut ne-au împiedicat să ducem la bun sfârșit proiectele propuse în 2020. Anul acesta, am început temători, dar cu multă poftă de joc, lucrul la spectacolul Emigranții, de Slawomir Mrozek. Un text care, pentru mine, recunosc, este o plăcere vinovată. Prin simplitatea sa, profunzimile și dedesupturile fiecărei replici. Mi s-a părut mereu un text ofertant pentru actori deoarece îi permite acestuia să se concentreze la un singur lucru, elementar: adevărul.

• Un nou proiect: ZOOMENIREA

A.H.: De aceea, am ales acest text pentru ei – ca pe un exercițiu de asumare, de înțelegere a unor tipare umane cât se poate de reale, de contrastante în cazul textului lui Mrozek. Și, astfel, am reușit să ducem la bun sfârșit acest proces de lucru la spectacol. Am avut emoții, ne-am temut ca nu cumva pandemia să ne stea din nou în cale. Dar am reușit și ne mândrim cu ce am obținut într-un final.

R.: Ce planuri aveți?

A.H.: În prezent, ne aflăm, cum s-ar spune la teatru, la final de stagiune. Într-o săptămână, ne încheiem activitatea, urmând să o reluăm din toamnă (septembrie) cu forțe proaspete. Dar asta nu înseamnă că ne-am lăsat pe tânjeală, ba din contră. Imediat ce am terminat de lucrat la Emigranții, acum aproximativ o lună, am început imediat să lucrăm la următorul proiect pe care ni l-am propus. Mai multe detalii, în toamnă, tot ce vă pot spune acum e titlul: ZOOMENIREA.

R.: Din câți tineri e formată trupa Silver?

A.H.: În momentul de față, Trupa Silver e formată din nouă elevi de liceu: Delia Heredea, Teodora Țolaș, Alexandra Cirț, Teodora Trufan, Cristina Kubaș, Maria Niță, Eric Waltner, Ștefan Amarandei și Andrei Dragomir. Desigur, nu aș putea să închei lista fără să-i menționez pe cei doi „silveri” care ne-au însoțit până la final (acum, urmând s-o ia pe drumurile studenției): Andrada Coleșa și Victor Șanta.