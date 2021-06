Primăria Seini, 25.000 lei amendă pentru staţia de biogaz

Administraţia locală din Seini are probleme cu staţia de biogaz, un proiect pilot ce se dorea unul de succes în rezolvarea problemelor de mediu din zonă, pentru care a fost sancţionată din cauza deversării digestatului rezultat în urma procesului de funcţionare a staţiei.

„Noi am vorbit cu directorul unităţii de management al proiectului şi i-am spus că un proiect pilot al Ministerului Mediului, care nu este nici măcar apropiat de ce s-a menţionat în studiul de fezabilitate, nu este normal să fie amendat tot de Ministerul Mediului, respectiv Garda de mediu. Mi-a spus că normal trebuia să fie un avertisment. Însă noi am primit o amendă în valoare de 25.000 lei. Nu este normal ca un proiect pilot, pe care în acest moment ministerul nu și-l mai asumă, ci și-l asumă doar primăria, să fie amendat tot de ei. Asta în condițiile în care ne-au spus că ne vor acorda sprijin, dar nu l-am primit. Ne-am asumat singuri problema de mediu a tuturor fermelor din zonă, dar cu nişte costuri imense, care grevează bugetul local şi aşa mic, sufocat de pandemie. În cele din urmă, probabil o să mergem în instanţă că nu este normal, nici să ne oblige să ţinem în funcţiune staţia cu pierderi, nici să ne amendeze, dar nici să ne lase singuri cu această problemă pe cap. Vom contesta şi procesul verbal pe baza căruia am fost amendaţi. Amenda am plătit-o” – a spus viceprimarul Octavian Bodea.

Deşi problemele de mediu au fost rezolvate de când s-a implementat proiectul, ră­mân cele legate de rentabilitatea economică a staţiei. Doar anul trecut, primăria a înregistrat o pierdere de peste 140.000 euro cu funcţionarea ei, bani care trebuie acoperiţi de undeva…