În ciuda aşteptărilor, în Maramureş nu va fi un sezon agricol dezastruos, spun specialiştii

După ploi exagerate, iar acum cu călduri peste aşteptări, ai tendinţa, ca novice, să te temi că nu vom avea culturi agricole decente, în Maramureş. Sigur, temerea se propagă an de an… Am întrebat, prin urmare, pe unul dintre cei care fac agricultură de ani mulţi şi la scară mare. Ioan Mătieş, primar al comunei Mireşu Mare, este de profesie, ba are culturi, afacerile transferate acum fiului său. A doua generaţie de agronomi din familie, cu care se şi laudă!

„Eu menţin părerea asupra a ceea ce v-am spus în mai multe rânduri. Maramureşul s-ar putea hrăni singur, în câteva domenii. Culoarul Someşului cu cereale şi legume, Codrul cu carnea de porc, Seiniul cu ouă şi carne. Dar privind anul în ansamblu, eu nu-l căd ca fiind unul dezastruos. Da, sunt probleme. E anul terenurilor uşoare şi nisipoase. Sunt agronom de ani mulţi şi vă spun… de ani mulţi, pe Culoarul Someşului n-au fost asemenea producţii de cereale şi de rapiţă. Chiar sunt culturi foarte bune, vă duc şi vă arăt. Şi legumicultorii vor ieşi bine. În schimb, în zona cu terenuri grele sau argiloase, plantele au avut de suferit. Din cauza semănăturilor târzii de primăvară… nu s-a putut intra la semănat, din cauza terenului moale. Revin, pe Culoarul Someşului şi pe lângă Lăpuş vor fi culturi. Dar ar fi timpul să se vorbească deja despre desecări, irigaţii, drenaje, inclusiv în zona de nord, o nouă strategie în agricultură.

Nu dau înapoi! Culoarul Someşului poate în continuare hrăni Maramureşul! Cu cereale şi cu legume. Drept pentru care vă anunţ, pe Dvs şi pe cei implicaţi, indiferent de care parte, că vom transfera aici piaţa engros din Baia Mare! Vom investi într-o hală de frig, pentru legumicultorii din zonă. Asta e normalitatea, anormal e ca producătorii să stea împreună cu samsarii. Ba chiar vreau să atrag atenţia celor ce dau certificate de producător aiurea… să respecte legea!!!”, conchide Ioan Mătieş, primarul de Mireşu Mare.