Sat turistic şi parc industrial în Groşi!

Pornit greu, visul unui sat turistic şi tradiţional la Groşi a reuşit să prindă contur. De asemenea, parcul industrial are potenţial de dezvoltare. Ni le explică primarul Florin Boltea.

„Am reuşit să mişcăm proiectul satului turistic. Am concesionat 15 hectare de teren din păşune, pentru o investiţie de 40 de milioane de euro, cu finanţare europeană. Va fi un centru turistic cu scenă în aer liber, hotel, sat de vacanţă rustic. Toate cu acces public. Nu se închide perimetrul. Noi nu am fi reuşit să facem asemenea centru turistic, sau cel puţin nu la aşa amploare. Acum mai lămurim oamenii, mai sunt din cei care au nedumeriri. Dar vă amintesc… vreo 30 de oameni mai aduc animale la ciurdă, dacă mai sunt 60 de animale la păşune… mai mult, mai avem la primărie o scrisoare de intenţie din partea unei firme care cere alte 5 hectare de teren din păşune, pentru hotel şi cămin de bătrâni, alte 40 de milioane de euro investiţi. Sigur că e uşor să comentezi, să calculezi preţul de piaţă al terenului, dar dacă vă fac calculul ce înseamnă pentru Groşi aceste investiţii, de la taxe şi impozite pe teren, pe clădiri, pe salarii, plus locurile de muncă, e evident că suntem clar în câştig!”

De asemenea, parcul industrial din zona târgului auto prinde contur.

„De altfel, la drum nu mai este teren disponibil, dar se lucrează la un PUZ pentru frontul doi, mai în spate, unde sunt 24 de hectare disponibile pentru investitori. Avem acolo şi nişte bălţi și ar putea rămâne de agrement, iar pădurea de vizavi s-ar preta la un parc, cu terenuri de sport şi chiar cămin de bătrâni. O să vedem, încă plănuim!” – ne spune primarul Groşiului.