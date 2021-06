Electrificare şi nu prea

Odinioară, să zicem în anii 90, când prim-miniştrii României tot dădeau înainte cu electrificarea ţării, nordul majoritar ucrainean al Maramureşului avea sute, ba peste o mie de gospodării neelectrificate.

În Poienile de sub Munte erau doar două cătune cu curent, din 6-7. În Repedea la fel, sute de gospodării fără curent, acum doar 10% neelectrificat. Ba acum, spun autorităţile locale, cătunele au reţele de apă, iluminat public, asfalt. Până şi reţeaua veche de apă, oarecum menajeră, va primi o altă sursă, spune primarul Ioan Miculaiciuc. „Am făcut staţie de filtrare, am extins reţeaua cu 20 de kilometri, urmează să schimbăm sursa de apă, de la munte. Analizele au arătat că e mai bună acum, încă nefiltrată, ca cea din reţea…” spune el.

La Poienile de sub Munte, sunt reţele de apă private, doar la grupuri de case, în cătune. De asemenea, se pregăteşte o asfaltare pe 8,6 kilometri cu bani din bugetul local, anul acesta, spune primarul Poienilor, Alex Chifa. Însă toate cele de mai sus se lovesc de o problemă deja veche. Reţelele de curent din zona ucraineană sunt depăşite moral, astfel încât au loc constant defecţiuni, urmate de întreruperi ale alimentării cu energie aproape săptămânal, ce vin automat cu defecţiuni ale electrocasnicelor. Localnicii ne spun că n-au avut niciodată 220 de volţi, că în cel mai bun caz au 210 V, ceea ce în timp devine fatal pentru electrocasnice. Evident, căderile de curent afectează şi pompele de apă, internetul etc.