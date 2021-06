Recolta Săliștea, noul lider al Seriei Nord

Derby-ul etapei din L4, Seria Nord, dintre Recolta Săliștea de Sus și Bradul Vișeu de Sus, contând pentru etapa 4, s-a încheiat cu victoria incontestabilă a echipei gazdă, scor 5-0, succes care a propulsat-o în poziția de lider. În cealaltă serie din L4, Seria Sud, fruntașa Bradul Groșii Țibleșului a stat și chiar și în aceste condiții și-a păstrat poziția intactă. CF Lăpușul Românesc continuă să ne surprindă cu parcursul ireproșabil, în ultima etapă contabilizând o nouă victorie soluționată la scor, ajungând să marcheze celor patru adversari 25 de goluri.

• Liga 4, Seria Nord, etapa 4: Salina Ocna Șugatag – Zorile Moisei 2-1; Metalul Bogdan Vodă – Iza Dragomirești 3-2; Recolta Săliștea de Sus – Bradul Vișeu de Sus 5-0. Clasamentul: 1. Recolta Săliștea de Sus – 9 p (11-7); 2. Zorile Moisei – 6 p (11-9); Bradul Vișeu de Sus – 6 p (11-10); 4. Salina Ocna Șugatag – 6 p (11-12); 5. Metalul Bogdan Vodă – 6 p (13-15); 6. Iza Dragomirești – 3 p (8-12).

• Liga 4, Seria Sud, etapa 4: FC Suciu de Sus – CSO Minerul Baia Sprie 5-1; AS Carmen Satulung – CS Fărcașa 2-4. Bradul Groșii Țibleșului a stat. Clasamentul: 1. Bradul Groșii Țibleșului – 9 p (13-4); 2. FC Suciu de Sus – 6 p (11-4); 3. CS Fărcașa – 6 p (10-11); 4. CSO Minerul Baia Sprie – 3 p (6-11); 5. AS Carmen Satulung – 0 p (5-15).

• Liga 5, etapa 4: ACS Satu Nou de Jos – PHP Iadăra 4-5; Gloria Culcea – CS Unirea Săsar 2-4; CF Lăpușul Românesc – Măgura Coaș 5-2; Viitorul Gârdani – Speranța Cernești 9-0; AS Mireșu Mare – Gloria Sălsig 1-4. Clasamentul: 1. CF Lăpușul Românesc – 12 p (25-6); 2. Gloria Sălsig – 10 p (18-7); 3. ACS Satu Nou de Jos – 7 p (16-14); 4. AS Mireșu Mare – 7 p (10-10); 5. PHP Iadăra – 7 p (14-18); 6. Gloria Culcea – 4 p (13-11); 7. Măgura Coaș – 4 p (7-11); 8. Viitorul Gârdani – 3 p (13-12); 9. CS Unirea Săsar – 3 p (13-19); 10. Speranța Cernești – 0 p (4-25).