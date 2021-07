CF Lăpușul Românesc și AS Mireșu Mare, calificate în semifinalele Cupei României

CF Lăpușul Românesc și AS Mireșu Mare au realizat surprizele sferturilor de finală, cele două competitoare ale Ligii 5 izbutind să elimine adversare de eșalon superior și să se califice în semifinalele Cupei României, faza pe județ.

Dacă gruparea din Țara Lăpușului a sărbătorit accederea în penultimul act în urma loviturilor de departajare, AS Mireșu Mare a făcut-o în timpul regulamentar, într-o confruntare cu opt reușite.

Rezultatele sferturilor de finală: CF Lăpușul Românesc – CSO Minerul Baia Sprie 7-6 (după loviturile de departajare; 3-3 după 120 de minute); FC Suciu de Sus – Salina Ocna Șugatag 3-2; Recolta Săliștea de Sus – Bradul Vișeu de Sus 1-3; AS Mireșu Mare – Zorile Moisei 5-3.