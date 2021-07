Tinerii din Maramureș, îndemnați să fie liberi!

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Maramureș, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Maramureș, a dat startul celui mai recent proiect coordonat: ”Fii liber!”.

Prima activitate a proiectului s-a derulat în cadrul evenimentului Auto Show Maramureș, al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, la Value Centre Baia Mare, pentru a marca Ziua Internațională împotriva Traficului și Consumului de Droguri. ”Această primă activitate s-a desfășurat, practic, sub forma unei campanii de informare a tinerilor cu privire la riscurile consumului de droguri. De asemenea, tinerii care ne-au vizitat standul au primit sfaturi practice pentru adoptarea unui stil de viață sănătos, precum și detalii despre activitatea, în general, a DJST Maramureș, respectiv CPECA Maramureș. În total, peste 200 de tineri au beneficiat de această acțiune de informare, și cărora, la final, le-am dăruit flyere, semne de carte și brățări”, a informat Crina Văsuț, inspector tineret în cadrul DJST Maramureș. Proiectul ”Fii Liber!” se derulează până la finalul lunii noiembrie a acestui an, dar activitățile se vor desfășura, cu precădere, după debutul noului an școlar. Scopul proiectului este informarea și conștientizarea tinerilor din mediul școlar și din comunitate cu privire la riscurile și efectele negative ale consumului de substanțe psihoactive ilicite și la importanța adoptării unui stil de viață sănătos.