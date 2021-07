Sorin Pop a renunțat la SCM Zalău

Antrenorul Sorin Pop a antrenat ultima oară SCM Zalău, grupare care în primul ei an de activitate a devenit vicecampioana României la volei.

Mulțumiți de colaborarea cu fostul, poate și viitorul secund al lui Marius Botea la Știința Explorări, conducerea formației sălăjene a dorit să continue proiectul și în următorul sezon cu același tehnician. Însă băimăreanul a declinat oferta vicecampioanei și preferă să se întoarcă acasă, existând șanse reale ca acesta să revină în stafful condus de Marius Botea.

”Nu am nicio problemă cu cei din Zalău. Este strict decizia mea. Am avut contract un sezon și l-am respectat. Vreau să le mulțumesc pe această cale celor de la Zalău, unde m-am simțit foarte bine, dar vreau să revin acasă. Încă nu am discutat cu cei de la Explorări Baia Mare și voi vedea ce va fi. Urez succes echipei în campionat și în cupele europene. Nu a fost o decizie luată pe moment. Eu am spus de la început că vin la Zalău pentru un sezon. Vreau să mulțumesc oamenilor de acolo că s-au comportat frumos cu mine și împreună am obținut un rezultat bun”, a declarat Sorin Pop pentru publicația online sportulsalajean.ro.