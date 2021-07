”Vreau să cred că în picturile mele se reflectă lumina divină”

Vera Terebesi, un pedagog cu suflet de artist

Vera Terebesi e sălăjeancă, născută în Cehu Silvaniei, cu origini în Arduzel, județul Maramureș. A absolvit Facultatea de Mine și Metalurgie la Universitatea de Nord Baia Mare, specializarea: Prepararea Substanțelor Minerale Utile, promoția 1998. E inginer la bază, tocmai de aceea te impresionează apariția ei plină de delicatețe și sensibilitate. Mai mult, sufletul Verei Terebesi pare să fi fost atins de aripa unui înger pentru că e prea încărcat de lirism, poate, de aici și înclinația ei pentru a picta îngeri și pentru a răspândi lumină prin tablourile și poeziile sale. De altfel, artista vrea să creadă că în orice lucrare a sa e reflectată lumina divină, spre care tindem cu toții, chiar dacă uneori suntem mai puțin conștienți de acest lucru. Vera Terebesi mai spune că iubește visele și crede cu tărie că acestea se împlinesc, cu condiția ca și tu să crezi cu adevărat în ele. Deja câteva vise ale Verei au devenit realitate: a ajuns să își poată prezenta lucrările în diferite expoziții, iar anul trecut, a fost inclusă într-o antologie a literaturii contemporane, apărută la Montreal, Canada. În prezent, Vera Terebesi e pedagog social la o casă de tip familial în cadrul D.G.A.S.P.C. Maramureș, aducându-și contribuţia în recuperarea și reabilitarea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale.

Un suflet ce caută armonia între pictură și poezie

R: Ce a fost mai întâi în cazul tău, pictura sau poezia? Sau ambele s-au înfiripat în inima ta, în același timp?

V.T.: Din copilărie mă simțeam atrasă de științele exacte, deși îmi plăcea să și desenez. Această înclinație mi-a fost descoperită în urma unei activități organizate de ziua copilului, în clasa a IV-a, ocazie cu care, noi copiii, de la diferite școli din oraș, am desenat cu crete colorate pe aleile parcului municipal. Tema era la alegere. Desenele au fost evaluate de profesorii de la Școala de muzică și arte plastice, nr. 20, pe atunci. Îmi aduc aminte că eram confuză în alegerea te­mei și am desenat ceva în armonie cu acele timpuri. După această experiență, am primit o carte poștală prin care eram invitată să mă prezint la un examen de desen și pictură, dacă doresc să îmi continui studiile la arte plastice. Așa a început studiul meu în domeniul artelor, împreună cu profesori și pictori de excepție, domnii profesori Dragoș Silviu și profesor Dudas Gyula. Am făcut pictură până în clasa a VIII-a. Apoi, am urmat studiile la un liceu cu profil real și am încetat să mai pictez. Acum 7-8 ani am lucrat ca ergoterapeut la un centru de zi, în cadrul unei asociații umanitare, unde am desfășurat diverse activități de dezvoltare a abilităților manuale împreună cu tinerii dezinstituționalizați. Aici am descoperit vopselele acrilice și alte materiale și confecționam decorațiuni cu care ne prezentam la expoziții. Atunci am luat decizia să achiziționez materiale și să încep să pictez și acasă. Poezie scriu numai din 2018. E o pasiune nouă, o nevoie a mea de vindecare și de eliberare a gândurilor. Dragostea de poezie m-a uimit atât pe mine, cât și pe cei dragi, cu siguranță.

R: Creația ta e plină de lumină. De exemplu, tablourile tale ies în evidență prin această luminozitate, prin mulțimea îngerilor surprinși în mod artistic. Ce te inspiră?

V.T.: Când am ales să pictez îngeri pentru expoziția personală a doamnei Florica Radu la care am avut onoarea să fiu invitată, și îi mulțumesc pe această cale, am simțit o puternică provocare. Eram fericită că voi expune și doream să fie ceva deosebit, de suflet. Mă gândesc la acea lumină de care spuneți. Cred că vine din modul de a ne raporta la trăirile din viață. Sunt o fire veselă și îmi place să petrec timp frumos cu cei dragi.

R: Universul tău artistic și chiar cel personal e unul în care predomină îngerii?

V.T.: Nu cred că aș putea delimita universul meu artistic de cel personal. Reușita unei lucrări e condiționată ca eu să fiu în armonie cu mine. Bineînțeles. Îngerii sunt cu noi neîncetat. Când avem credință, sunt parte din noi. Reprezintă divinitatea. Ne îndrumă și ne veghează, sunt alături de noi în tot ceea ce facem. Vreau să cred că și în picturile mele se reflectă această lumină divină nu numai pictând îngeri, ci și în portrete sau orice altă lucrare. Am cunoscut oameni care știu ce este suferința, înfrângerea, care știu aprecia fiecare clipă de fericire, care au înțeles că pot iubi și părțile mai puțin frumoase ale trăirilor lor, pentru a putea ierta și a se ierta. Și să nu crezi în îngeri?

”Iubesc visele care ne călăuzesc în viață și zburdă cu dorința de a se împlini…”

R: De unde pasiunea aceasta pentru îngeri?

V.T.: Aș dori să răspund cu un citat dintr-o scriere a mea: ,,Iubesc visele care ne călăuzesc în viață și zburdă cu dorința de a se împlini. Iubesc oamenii care cred în ele, care nu se lasă dărâmați de vânturile reci și nepăsătoare ale gândurilor sumbre, aduse de suflările unor anotimpuri”. Când ai credință, știi că va fi bine. Când ai vise, ești fericit. Iar dacă crezi în ele, se vor îndeplini. Totul numai cu Dumnezeu.

R: În afară de îngeri ce îți mai place să pictezi?

V.T.: Îmi plac provocările. Acum nu-mi dau seama ce nu aș încerca să pictez. Acum 3 ani spuneam că pictez orice, doar portrete nu. Și, a fost să fie. Am făcut și portrete. Pentru că au fost persoane care au crezut în mine și m-au rugat să fac asta. Le mulțumesc și lor, mi-am învins o frică.

R: Privitorii care îți văd tablourile rezonează cu aceste picturi? Ce ai observat?

V.T.: Nu odată am rămas surprinsă de uimirea privitorilor, de felul în care se manifestau, de bucuria de pe chipul lor. E un sentiment peste măsură de frumos. Această bucurie mi-a dat curaj să continui. Dacă nu ar fi prea multă sensibilitate în creații? Sensibilă sunt și eu. Și am emoții înaintea realizării fiecărei lucrări. Credeam că e un defect acest lucru. Însă am cunoscut mulți oameni asemeni mie, care au avut curajul să recunoască vulnerabilitatea lor. Acum mă simt mai încrezătoare.

R: Pictura și poezia se învârt în același univers liric. Despre ce vorbesc versurile tale?

V.T.: Poeziile, ca eliberare a gândurilor, între iubire și durere, acceptare și iluzie, doresc să transpună cititorul în frumusețea intrinsecă a lumii înconjurătoare și în acceptarea stărilor și a trăirilor, fără a ne împotrivi forțelor creatoare.

R: E aceeași preocupare pentru lumină, pentru ce e frumos?

V.T.: Evident.

Apariție inedită: într-o antologie literară, apărută în Canada

R: Anul trecut ai apărut într-o antologie a literaturii contemporane, în Montreal, Canada. Cum a ajuns numele tău să fie introdus în volum?

V.T.: Am avut bucuria și onoarea să primesc o invitație din partea editurii Globart Universum, din Montreal, Canada, de a participa cu poeme scrise de mine la un proiect cultural minunat, Antologia de Literatură Contemporană, care înglobează poeme scrise de autori români de pretutindeni. Admirație întregii echipe pentru acest proiect. Această reușită a mea a fost cireașa de pe tort. Culmea tuturor reușitelor din ultima perioadă.

R: În afară de pictură și poezie, ce preocupări mai are sufletul tău sensibil?

V.T.: Îmi place să gătesc, să petrec timp cu fiul meu, să mă bucur de oamenii valoroși din viața mea.

R: Ce le-ai transmite celor care citesc acest interviu?

V.T.: În primul rînd, le-aș transmite să creadă în ei înșiși, să creadă în minuni pentru că oricând se poate declanșa un ,,click” și să facă ceea ce nu credeau vreodată că pot face.