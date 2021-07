Liceul din Baia Sprie, într-un nou proiect eTwinning

În anul școlar următor, 2021-2022, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie se va alătura unui nou proiect eTwinning, “Seasons through the eyes of children”, având ca parteneri profesori și elevi din țări europene.

Proiectul vizează cele patru anotimpuri: primăvara, vara, toamna și iarna și toate elementele specifice legate de condițiile meteorologice, schimbările în natură și activitățile sezoniere ale oamenilor și sărbătorile specifice acestora. Elevii participanți vor putea să împărtășească diferite aspecte ale anotimpurilor țării în care trăiesc și sărbătorilor specifice fiecărui anotimp; să dezvolte empatie pentru natură și frumusețea ei în diferite anotimpuri; să creeze produse caracteristice pentru cele patru anotimpuri; să-și împărtășească viziunea lor despre natură, creativitate și imaginație cu alți elevi. Perioada de implementare va fi septembrie 2021 – iunie 2022. La nivelul liceului din Baia Sprie, coordonator este prof. Adina Udrescu.