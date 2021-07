Ploile și banii puțini au întârziat lucrările pe drumurile județene

Drumarii maramureșeni au început în ritm alert lucrările pe șoselele județene. “Timp este, bani să fie”, spune șeful societății Drumuri și Poduri Maramureș, Emil Marinescu.

Pentru acest an, societății i s-au alocat din bugetul județean 35 milioane lei, o sumă cu circa 20% mai mică decât în anii precedenți. Din această cauză, prioritate au lucrările de reparații și întrețineri curente. Totuși, reprezentanții de la Drumuri și Poduri speră să primească suplimentări de fonduri la rectificarea bugetară.

În așteptare sunt și banii pentru zonele unde au fost calamități.

“S-a întârziat mult cu construcțiile din cauza vremii nefavorabile. Ploile ne-au cam încurcat, motiv pentru care lucrările nu au putut fi realizate. Riscai să se surpe malurile, versanții. În plus, a fost dificilă aprovizionarea cu balastul, cu piatra. Acum încercăm să menținem un ritm alert. Am realizat marcajele transversale pe toată rețeaua de drumuri județene, am finalizat și prima cosire, urmează a doua cosire și efectuarea de marcaje longitudinale”, a punctat Emil Marinescu.

Între timp se lucrează la finalizarea zidului de sprijin pe drumul ce face legătura între Danova și Vișeu de Jos, lucrare ce va fi încheiată până săptămâna viitoare. Aici va mai trebui realizat acostamentul și se vor pune parapeții. De asemenea s-a terminat de asfaltat și acostamentele înspre Botiza și Poienile Izei.

Se fac pregătiri pentru asfaltarea a circa 3 km în Poienile de sub Munte, dar și pentru lărgirea drumului la Preluca Nouă, între Șomcuta Mare și Copalnic Mănăștur. Se vor face lucrări de asfaltare și refacerea structurii pe DJ 184A, în zona Târgu Lăpuș spre Coruia, dar și pe DJ 171E.

Drumarii așteaptă și banii de la Guvern pentru zonele unde viiturile au lăsat în urmă prăpăd. Dacă la Danova, lucrările sunt finanțate din resursa financiară de la județ, nevoi ar mai fi pentru zona Suciu unde s-a estimat o sumă necesară de 5 milioane lei. Alte 2 milioane lei ar trebui pentru Preluca, între Slătioara și Glod, acolo unde s-au înregistrat surpări, un milion lei pentru Bocicoel.

“Așteptăm finanțări de la Guvern. Nu ne permitem financiar să recurgem la lucrări pe porțiunile unde au fost calamități”, a adăugat Emil Marinescu. Totodată, în prezent s-au pregătit și documentațiile pentru licitațiile organizate în vederea aprovizionării cu materialele necesare: piatră, balast, bitum, combustibili.