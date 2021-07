Sărbătoarea munţilor Ţibleş, o reuşită totală!

Zilele trecute, comuna Groşii Ţibleşului a sărbătorit, pentru al optulea an la rând, muntele Ţibleş, în stil propriu, original. În ciuda unei ploi mocăneşti, iubitorii de munte şi de credinţă au participat în număr mare.

„Chiar a fost o acţiune foarte reuşită. Cu o seară înainte, luni, la locul de pelerinaj Pleşca Ţibleşului am ţinut vecernia, cu 400 de persoane. Marţi, dis-de-dimineaţă, la ora 7, am plecat spre vârful Ţibleş. Am fost în jur de 180 de persoane de aici, inclusiv vicepreşedintele C.J. Maramureş, Radu Trufan. Dinspre Târlişua au venit 40 de persoane, cu primar şi un deputat. Alte 30 de persoane au urcat dinspre Zagra. Am avut cu noi şase preoţi şi doi diaconi, de la părintele Ropan Lungu Ioan la preot român din Atena. În vârf s-a ţinut sfânta Liturghie, la monument, apoi un parastas pentru eroii Groşiului, dar şi pentru militarii de la Câmpia Turzii, cei de la baza aeriană 71. La final, am făcut o Horă a Unirii în jurul monumentului”, spune primarul Nicolaie Burzo, iniţiator şi suflet al manifestării. Dar n-a fost totul. Au mai participat militari de la garnizoana 4 Cluj, inclusiv o solistă ce a interpretat la nai cântece patriotice, delegaţi din Suceava sau primari din alte localităţi limitrofe bistriţene. O pată de culoare au dat cele trei perechi de tineri din Cluj, Bistriţa şi Valea Dornei, recent căsătorite, care au primit împărtăşania preoţilor în vârf de munte legendar. La final, primarul Burzo, cu preotul Ropan şi cu măicuţele de la mănăstirea Căşei au rămas în urmă pentru o acţiune de ecologizare a zonei alpine şi a traseului, susţinuţi de cele două echipe de salvamontişti maramureşeni!