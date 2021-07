AS Mireșu Mare și-a luat revanșa în campionat în fața celor de la CF Lăpușul Românesc (2-1), la doar câteva zile după pierderea finalei Cupei României (2-5), și a depășit-o în ierarhia Ligii 5. Finalista a urcat pe locul secund, iar câștigătoarea a coborât pe poziția a treia. Un alt rezultat surprinzător a fost cel dintre protagonistele Gloria Sălsig – Viitorul Gârdani, liderul cedând toate punctele, 4-5, însă și-a păstrat poziția de lider. PHP Iadăra s-a apropiat de primele trei clasate în urma victoriei de pe terenul Unirii Săsar, 4-3, având de recuperat doar trei puncte față de primul loc.

Rezultatele etapei 7

Gloria Culcea – ACS Satu Nou de Jos 2-2; CS Unirea Săsar – PHP Iadăra 3-4; Măgura Coaș – Speranța Cernești 3-1; Gloria Sălsig – Viitorul Gârdani 4-5; AS Mireșu Mare – CF Lăpușul Românesc 2-1.

Clasamentul: 1. Gloria Sălsig – 16 p (7 jocuri, 38-15); 2. AS Mireșu Mare – 16 p (7 j, 18-14); 3. CF Lăpușul Românesc – 15 p (7 j, 33-15); 4. PHP Iadăra – 13 p (6 j, 20-22); 5. Măgura Coaș – 10 p (7 j, 17-16); 6. Viitorul Gârdani – 9 p (7 j, 23-24); 7. ACS Satu Nou de Jos – 8 p (7 j, 21-22); 8. Gloria Culcea – 5 p (7 j, 18-27); 9. CS Unirea Săsar – 3 p (7 j, 20-31); 10. Speranța Cernești – 3 p (6 j, 8-30).

Etapa viitoare (duminică, 25 iulie, ora 18.00): Speranța Cernești – Unirea Săsar; Măgura Coaș – ACS Satu Nou de Jos; PHP Iadăra – Gloria Sălsig; Viitorul Gârdani – AS Mireșu Mare; CF Lăpușul Românesc – Gloria Culcea.