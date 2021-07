În perioada 23 iulie-6 august la Vivo Baia Mare poate fi văzută o expoziţie de artă din doze de aluminiu, numită Can Art&Design Festival. Expoziţia reuneşte lucrările premiate şi apreciate la ediţia a opta a concursului de design cu acelaşi nume şi are rolul de a atrage atenţia asupra importanţei dozelor de băutură, un ambalaj care poate fi reciclat la infinit fără a-şi pierde din proprietăţi şi un material valoros în creaţiile artistice.

Expoziţia Can Art&Design Festival pune în valoare nu doar aluminiul ca material reciclabil, ci şi viziunea artiştilor despre lume, despre mediu şi despre viaţă. Can Art&Design Festival, inţiativa care invită pasionaţii de artă din România să dea o nouă formă şi utilitate dozelor din aluminiu, a reunit la ediţia din 2021 un număr de 85 de creaţii artistice realizate sub forma unor tablouri. Cele mai apreciate şase tablouri au fost recompensate cu premii între 500 şi 1000 euro şi vor putea fi admirate în expoziţia din Baia Mare. Cea de-a opta ediţie a concursului Can Art&Design Festival a fost de departe cea mai importantă din punct de vedere al numărului lucrărilor înscrise şi calităţii creaţiilor artistice.