Viaţă grea în Coltău cu asistaţii sociali…

Autoritatea locală din Coltău are multe bătăi de cap cu cei care primesc ajutor social din partea statului. Deşi primarul încearcă să reducă numărul dosarelor, legislaţia nu îl prea ajută.

În consecinţă, administraţia nu are ce face decât să plătească ajutoarele sociale, fie că beneficiarii lucrează în folosul comunităţii, fie că, mai mult, se fac: „Ajutoare sociale avem… Tot tăiem din ele. Numărul lor variază în jurul a 100 de dosare. Problema este că noi, ca primari, suntem legaţi de mâini şi de picioare. Asta deoarece legislaţia e în favoarea celui care cere. Oricum încerci să reduci numărul lor (n.r. dosarelor), dacă solicitantul îndeplineşte condiţii şi nu-i aprobi, e abuz de putere… deci în acest domeniu, legea ar trebui mult simplificată. Poate ar fi bine ca beneficiarii să primească un card, pe care nu poţi cumpăra băuturi sau ţigări, numai alimente şi doar de la anumite magazine. E foarte greu cu ei. Degeaba au orele de efectuat că niciodată nu o să-i pot eu ţine aici. Vin dimineaţa, stau o oră, după aceea îi apucă foamea, pleacă, deci nu ai cum să procedezi cu ei. Am încercat să le luăm unelte şi în câteva zile le-au distrus! Din 10 coase am rămas cu una, restul le-au rupt! Deci chestia cu ajutoarele sociale, pentru Statul român e un faliment total. Nu aşa ar trebui să procedeze. Soluţia ar fi: dacă îţi pierzi locul de muncă, îţi dau ajutor 9 luni de zile, dar după aceea te descurci, îţi cauţi de lucru în perioada asta. Nu ţin o viaţă întreagă nişte oameni, care nu vor să muncească, pe ajutor social. Însă văd că parlamentarii noştri nu au curaj să facă o lege clară care ar rezolva foarte simplu problema! Asistaţii optează în primul rând pentru ajutor social, să fie asiguraţi, nu pentru suma de bani neapărat. Unul singur din familie are 147 de lei, deci nu poţi trăi numai din aceşti bani, dar sunt asiguraţi social”, a spus Lajos Csendes, primarul Coltăului. Din păcate, situaţia din Coltău nu este singulară. La fel se întâmplă în multe alte comune unde se găsesc, de obicei, comunităţi importante de romi.