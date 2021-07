Ediția a V-a: Festivalul „Repere, mituri, identități” • Lumini în vatra satului

Duminică, 1 august, de la ora 19, în ambianța oferită de Muzeul Satului din Baia Mare, începe ediția a cincea a Festivalului Național al Artelor „Repere, mituri, identități”. În debutul evenimentului duminică, de la orele 19, are loc vernisajul expoziției „Lumini în vatra satului”, cuprinzând lucrări din edițiile precedente ale Taberei de Artă și Solidaritate, de la Desești, devenită, între timp, prin grija preotului Ioan Ardelean, Școală de vară pentru copii din așeză­mintele pentru ocrotirea copiilor, care au nevoie să-și vindece sufletul cu lumină și culoare. Despre această idee generoasă va vorbi însuși preotul Ioan Ardelean.

• În același context al tradiției și identității, are loc prezentarea revistei „Cronica satului Desești”, care și-a croit drum spre inima cititorilor în 2016, fiind editată de Asociația culturală „Nichita Stănescu” și Parohia ortodoxă Desești. O cronică a timpului satului, adevărat rezervor de mit și legendă, o revistă cerută de vuietul vremii, pentru înțelegerea vieții satului, dar și o revistă de înălțare a sufletului, într-un efort de regăsire a identității noastre, a vieții rurale autentice. Gânduri despre sat și revistă vor fi rostite de Gheorghe Pârja.

• În continuare, actorii Teatrului Ararat prezintă piesa „Soacra cu trei nurori”. Un spectacol presărat cu umor, cu replici pline de haz, avându-i ca protagoniști pe Aurora Prodan, Sanda Savolszky, Camelia Strat, Ruxandra Lăzărescu, Claudiu Pintican, care semnează și regia spectacolului.

• Prima zi a Festivalului va fi finalizată cu o seară tradițională românească, spectacol susținut de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

Festivalul are loc între 1august – 26 septembrie, iar organizatorii vă invită în Muzeul Satului, în fiecare duminică (sau sâmbătă), să luați parte la evenimentele culturale incluse în festival.