CS Simared Baia Mare, 8 medalii la CN de Juniori

În perioada 23-29 iulie, sportivii clubului Simared Baia Mare au participat la Campionatul Național pentru Juniori, de la Pitești. CS Simared a fost reprezentat de 5 sportivi: Roland Kupas, Bogdan Pânzaru, Rafael One, Tudor Deac și Luca Pop. Toți componenții clubului Simared au urcat pe podiumul de premiere, aceștia reușind să cucerească 5 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz.

„Anul 2021 este un an de referință pentru caiacul băimărean. Spre deosebire de campionatele din primăvara acestui an, la Campionatul Național de Viteză toți sportivii Simared au urcat pe prima treaptă a podiumului. Și nu numai. Cineva din tribună a făcut o glumă, spunând că Baia Mare a monopolizat podiumul. Și nu a greșit cu mult”, a declarat antrenorul Costel Bașa pentru pagina oficială de socializare a clubului.

Proba de Kaiac 2 J II 1000 m a fost câștigată de băimărenii Roland Kupas și Bogdan Pânzaru într-o manieră categorică, detronându-i pe constănțenii de la Farul, Tentea + Bucur, care domină de aproximativ 3 ani această probă.

Rafael One și Tudor Deac Temle au câștigat, la mare luptă, proba de K2 200 m cadeți. De asemenea, Rafael One și Luca Pop și-au adjudecat proba de K2 500 m cu multe emoții.

Roland Kupas, care este și component al lotului național de juniori, a mai urcat de două ori pe podium, dar pe treapta a doua în probele de K1 1000 m J II și K1 500 m J II.

O medalie de bronz a mai cucerit și Bogdan Pânzaru în proba de K1 200 m J II.

Trei kaiaciști, convocați la loturi

În urma rezultatelor excelente din ultima perioadă, CS Simared Baia Mare are trei componenți convocați la lotul național sau Centrul Olimpic. Dacă Roland Kupas (junior II) are deja vechime în ceea ce privește convocările la lotul național de juniori I, acum a venit rândul lui Bogdan Pânzaru (junior II) să facă parte din același lot, care se pregătește la Snagov pe toată perioada anului. Tudor Deac este și el un sportiv talentat, drept dovadă că a intrat în circuitul Centrului Olimpic, însă va rămâne să se formeze la echipa de club, sub îndrumarea antrenorului Costel Bașa.

CS Simared Baia Mare mai are în calendar participarea la încă trei competiții în acest an. Prima competiție va fi Regata Baia Mare, planificată pentru ultimul week-end din septembrie, 25-26, competiție la care mai sunt invitate CSM Pitești, CS Nautic Hunedoara, CSȘ 6 București, Voința și CSM Arad, LPS Dăbuleni și Nomad Kaiac Satu Mare. În luna octombrie, mai sunt prevăzute două concursuri, Cupa României (11-12 octombrie) de la Bascov și Memorialul „Lache Zeno” Timișoara (16-17 octombrie).

Informații furnizate de CS Simared Baia Mare și antrenorul Costel Bașa.