7-8 august, Mogoșa Everesting

Clubul Sportiv de Alergare Montană Baia Mare organizează Mogoșa Everesting, competiție de alergare montană destinată tuturor categoriiilor de vârstă și care va dura 24 de ore, în total 72 de km.

Va debuta pe 7 august, la ora 9.00, și se va încheia în cealaltă zi, pe 8 august, la aceiași oră. La întrecerea din acest an s-au înscris 210 persoane, în Maramureș urmând să vină concurenți din București, Cluj, Râmnicu Vâlcea, Bistrița, Iași, Satu Mare, Oradea și Baia Mare. Surpriza ediției o reprezintă participarea lui Tiberiu Ușeriu, alergător de anduranță și ultramaratonist, sportiv prezent în fiecare an la Yukon Arctic Ultra, denumită și ”Cursa infernală de la Cercul Polar”.

Conceptul de Everesting este unul simplu dar brutal în același timp. Ai nevoie de o pantă pe care să o urci de atâtea ori până când atingi un total de 8.848 de metri, altitudinea vârfului Everest.

Pârtia Şuior/Mogoșa urcată de 18 ori, până pe Vârful Mogoșa, e Everestul tău, 70 km cu 8.848 metri altitudine urcată și 8.848 metri altitudine coborâtă.

Primești medalia de finisher dacă urci/cobori cel puțin o dată Vârful Mogoșa. Tu decizi care este Everestul tău, câte urcări poți să faci. Competiția e cu tine însuți.

Clasamentul se face în funcție de numărul de urcări. La același număr de urcări diferențierea se face în funcție de timpul realizat.

Câștigătorii competiției și ai insignei din argint Mogoșa Everesting sunt toți cei care reușesc performanța de a urca/coborî Mogoșa de 18 ori, 8.848 metri diferență de nivel, înălțimea Everest, într-un termen limită de 24 de ore.

Insigna de argint Mogoșa Everesting pentru toți concurenții care reușesc 18 ture, +8.848 m, 72 km.

Cupe și premii din partea partenerilor pentru primii 5 care reușesc 18 ture.

Cupe și premii din partea partenerilor pentru primii 3 la fiecare categoria de vârstă, în funcție de numărul de ture făcute. Câștigătorii sunt cei care reușesc cele mai multe ture într-un timp cât mai scurt. Categorii de concurs: sub 20 ani; 20-29; 30-39; 40-49; +50, feminin și masculin.

Startul va avea loc de la lacul Mogoșa, iar traseul va continua pe la Pârtia Mogoșa, Cota 1000 de la Șuior (urcarea finală pe pârtia neagră Moski către Vârful Mogoșa), și Vârful Mogoșa (punct intermediar de cronometrare și de alimentare).