”Tropical Party”, o piesă obligatorie în playlist-ul verii

Băimăreanca Mădălina Costin a lansat recent, alături de colega sa, Edina Bodor, piesa cu vibe de vară ”Tropical Party”. Melodia cu influențe afrobeat este una dansantă al cărei ritm te prinde instant, iar videoclipul exotic, conceput de cele două soliste vocale, are deja mii de vizualizări pe Youtube.

”Tropical Party” este o primă piesă la care cele două tinere au lucrat împreună pe toată perioada pandemiei. Aceasta a fost compusă și produsă de Emilian Șandru în studiourile trupei Hazard din Cluj-Napoca. Versurile aparțin celor două soliste: Mădălina Costin și Edina Bodor. ”Este o piesă la care am lucrat pe toată perioada pandemiei și în a cărei vibe văratic am reușit să ne regăsim. Am conceput clipul împreună cu Edina, unde am redat ce înseamnă pentru noi o stare exotică într-un mod cât se poate de simplu”, explică Mădălina. Videoclipul piesei a fost realizat de ”Gsquare”, iar coregrafia a fost concepută de Cristina Tănăsescu în colaborare cu Iulia Andro, Renata Gypsy și ”The Hive” Cluj-Napoca împreună cu colaboratorii proiectului Pop Academy (hair), Mirela Grindean (styling) și Ioana Mălai (make-up). Pentru tânăra din Baia Mare, muzica este universul ei, de mică având o afinitate pentru această disciplină. ”Universul meu, locul în care mă simt cu adevărat fericită, va fi mereu înconjurat de muzică. De mic copil am avut o afinitate faţă de această disciplină, iar acest lucru mi-a dat curajul de a face primii paşi pe scenă”, mărturisește Mădălina. Și pentru colega ei, Edina, muzica este un stil de viață, încă din copilărie. ”Muzica a fost un stil de viață, un mod de a mă exprima, încă de mic copil. Mama a fost inspirată să observe acest lucru și m-a încurajat să particip la ore, tabere, concursuri de muzică, încă de la vârsta de 8-9 ani. De atunci, în continuu, studiez și mă formez ca artist. Este un proces care, știu, nu se va termina niciodată. Asta face orice pasiune reală”, punctează Edina. Mădălina este absolventă a Colegiului de Arte din Baia Mare (promoția 2010). În 2014, tânăra băimăreancă a finalizat și cursurile Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la secția Artele Spectacolului – Interpretare Muzicală (canto). Edina a absolvit Școala de Arte ”Franscisc Hubic” din Oradea. Cele două soliste vocale colaborează deja de ceva vreme, iar cu ”ajutorul” pandemiei au avut destul timp pentru a compune și înregistra un număr mare de melodii astfel că următoarea piesă va fi lansată în toamnă.

Până atunci, piesa ”Tropical Party” poate fi ascultată pe toate platformele de streaming (https://li.sten.to/cIPpwoA), iar videoclipul e disponibil pe Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=AqaOnNWc5RA).