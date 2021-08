Vecinii poluează grosolan Baia Mare!!!

Fără voie și prin terți!

În zi de joi, cu țintă diferită în minte, un reportaj în căutare de lucruri interesante, am făcut o constatare îngrijorătoare: vecinii Băii Mari ne poluează în continuare, cu sau fără voie, găzduind mari poluatori.

S-o luăm pe rând. Pe halda de steril de la Bozânta, bătea un vânt puternic, ce ducea praful de steril departe, până… pe culturile din Lăpușel și dinspre Bozânta. Poftă bună, pentru prima dată în viață mulțumim tușerilor care ne „hrănesc mai sănătos” și ne aduc marfă de departe, din Ungaria și Polonia. De asemenea, am constatat că 2/3 din apa din iazul cu cianuri, celebrul iaz care a generat unul dintre cele mai mari accidente ecologice ale țării, nu-i! În urma căldurilor, apa s-a evaporat… ia ghiciți unde…

Am traversat orașul și ne-am îndreptat spre Baia Sprie, Capătul drumului de centură și penitenciarul erau, joi la amiază, învăluite în praf. Fum, am crezut inițial. Din cauza vântului, nori întregi de steril de pe halda băispriană veneau spre Baia Mare!!! Unde ne sunt vajnicii băimăreni care sună la Primărie sau la 112 dacă li se ocupă locul de parcare, dar nu sunt când suntem poluaţi flagrant?!? În fine, la revenire, pe centură, am dat de poluarea olfactivă, a depozitului de gunoi, care e pe cale să fiarbă din cauza căldurii și mirosul din zonă este pestilențial de-a dreptul. Altfel spus, chiar dacă autorii principali ai poluării sunt REMIN, Romaltyn, respectiv Consiliul Județean, municipiul reședință de oraș era plouat grav din toate punctele cardinale, de Recea, Groși și Baia Sprie!!!