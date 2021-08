Piaţă modernizată

Fața pieței agroalimentare din centrul Comunei Poienile de Sub Munte s-a schimbat substanțial, după ce obiectivul a intrat într-un proces de modernizare.

„Urmează marcajul drumului și accesul la proprietăți, parcările, delimitarea comercianților și numerotarea lor. Totodată, vom achiziționa mese pentru cei care vor dori să-și vândă produsele. Facem tot posibilul să oferim condiții decente. Am curățat zona, s-a făcut un zid de beton și am montat parapeți metalici de protecție. În viitorul apropiat vom amenaja și piața de textile” – a spus primarul Alexa Chifa.