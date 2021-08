Azi, Șomcuta și Minaur forțează accederea în turul III al Cupei României

Azi, 11 august, cu începere la ora 17.30, se vor derula meciurile din faza secundă a Cupei României la fotbal, fază în care sunt planificate 36 de meciuri. În această fază sunt angrenate și două echipe maramureșene, Progresul Șomcuta Mare și CS Minaur Baia Mare, echipe ce vor forța accederea în faza următoare. Progresul Șomcuta va juca acasă cu Gloria Bistrița-Năsăud, iar CS Minaur va merge să obțină calificarea pe terenul rivalei CSM Satu Mare.

Șomcutenii vor juca meciul cu Gloria pe terenul din Recea, suprafața Progresului fiind în reparații în această perioadă, reparații care vor fi finalizate până la începerea campionatului. Chiar dacă vor evolua pe un alt teren, jucătorii lui Dănuț Sabou își propun calificarea în turul III, în dauna unui adversar mai experimentat și cu ambiții mari în acest sezon. Și Progresul are idealuri mai îndrăznețe, cel puțin să nu ajungă în situația celui precedent, cu o evitare a retrogradării in extremis, sens în care a recurs la câteva transferuri care ar trebui să aducă un plus. Paul Batin este cel mai important jucător acontat de Progresul în această vară, atacant care poate contribui esențial la parcursul actualei echipe. Denis Lihet, Cristian Raicu, Mihai Miholca și Adrian Tarța sunt ceilalți jucători aduși de șomcuteni, care ar putea aduce un plus în viitoarea ediție de campionat.

CS Minaur joacă primul joc oficial al sezonului la CSM Satu Mare, în turul secund al Cupei României, de unde galben-albaștrii speră să se întoarcă calificați. Prin prisma transferurilor efectuate de trupa de sub ”Dealul Florilor”, dar și a bugetelor dintre cele două cluburi, băimărenii sunt favoriți clar la calificare, chiar dacă joacă în deplasare. 16 jucători a transferat CS Minaur în perioada de mercato, majoritatea provenind de la defuncta ACS Fotbal Comuna Recea. Băimărenii au mu­tat și la capitolul staff tehnic, Ciprian Danciu având acum rolul de antrenor principal. Vasile Miriuță nu a părăsit echipa și va îndeplini, pe un salariu consistent, funcția de director tehnic, una care nu presupune răspundere. Probabil că dacă avea oferte, nu s-ar mai fi regăsit în organigrama clubului băimărean, dar unora li s-a făcut milă (prietenii știu de ce!) și l-au menținut pe un post neocupat până acum la secția de fotbal a CS Minaur.