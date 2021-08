Levi Tofa sub comanda lui Eugen Apjok

Pentru a da un plus de valoare liniei de treisferturi, oficialii campioanei en-titre a României, CSM Știința Baia Mare, au decis înregimentarea lui Levi Valentino Tofa, un jucător polivalent ce poate evolua pe posturile de mijlocaș la grămadă, uvertură sau fundaș.

Născut pe 14 februarie 1998 în Noua Zeelandă dar având origini samoane, jucătorul de 1,77 m și 92 kg a evoluat pentru prima oară în stagiunea 2016-2017 la formația neo-zeelandeză Rugby Bay of Plenty. Pentru încă un an, 2017-2018, a îmbrăcat tricoul formației Tuaranga Rugby Sports Club, cu care a reușit să devină campion național. Din 2018 și până în prezent a fost componentul formației australiene Gordon Rugby Club, structură înființată în urmă cu 94 de ani, în 1927. Cu echipa de Under 20 a australienilor de la Western Sydney Two Blues Rugby a reușit să câștige campionatul în 2019, la fel cum s-a întâmplat în 2020 cu formația din aceiași țară Penrith Emus Rugby Club. Informație furnizată de rugbybaiamare.ro.