Două băimărence pun bazele unei organizații de tineret în Londra

Beatrix Konyves și Jeanine Celine Horgoș – două tinere băimărence aflate la studii în Marea Britanie – pun bazele unui hub DEIS în Londra, lucrând momentan la structura organizației și la planuri. Săptămâna viitoare, fetele vor depune actele pentru a înregistra, oficial, organizația, iar primul proiect se va desfășura spre finalul acestei luni.

• DEIS, un laborator în care tânărul experimentează și caută răspunsuri

Reporter: De unde a pornit această inițiativă?

Beatrix KONYVES: Eu și Jeanine am decis că facem DEIS UK în 8 august 2018, cu o zi îna­inte de începerea Festivalului Non-Formal. Pe de-o parte, ne-am dat seama cât de tare ne va fi de dor de Centrul de Tineret, de lucrătorii de tineret așa cum îi știm noi, și de proiectele dragi nouă când vom fi în Londra. Dar am realizat și că ne dorim să promovăm tot ce face Asociația DEIS Baia Mare – și cum altfel să promovăm dacă nu oferind altor tineri, din altă țară, aceste contexte de învățare. Apoi, după ce am ajuns aici, a început partea de research – care sunt organizațiile care fac ceva asemănător, ce se întâmplă cu tinerii din comunitate aici, ce proiecte există? Spre surprinderea noastră, cu cât săpam mai adânc cu atât eram mai dezamăgite. Am observat că se lucrează mult cu grupuri foarte specifice (tineri cu câte o anumită dizabilitate, tineri de câte o anumită naționalitate etc.) și de cele mai multe ori există grupuri de adulți, fie că sunt lucrători de tineret sau nu, care analizează diferite situații și vin cu idei de proiecte pe care ei le consideră utile. Desigur, și aceste organizații au rolul lor, iar impactul pe care îl au în comunitate este enorm. Dar, totuși, acești tineri nu își dezvoltă competențele de leadership, management, organizare de evenimente, scriere de proiecte, lucru în echipă, comunicare și așa mai departe la nivelul la care ni le-am putut dezvolta noi și ceilalți voluntari DEIS. De ce? Pentru că pentru foarte mulți dintre noi este important să putem învăța în timp ce facem (learning by doing). DEIS este un laborator în care tânărul experimentează și caută răspunsuri. Lucrătorul de tineret este alături de el ca un prieten cu experiență, care îl îndrumă, îi oferă contexte în care să se descopere și să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui. Iar tânărul are libertate totală și tot suportul de care are nevoie.

• ”Visăm la un Centru de Tineret uriaș”

R.: Ce activități ați derulat până acum?

B.K.: Momentan, lucrăm la structura organizației și la planuri. Am făcut analize SWOT, am setat obiective SMART, ne-am gândit la câteva direcții specifice în care ne dorim să dezvoltăm organizația. Maurice, fondatorul și președintele unei alte organizații din care fac parte, Collab Training Academy CIC, joacă pentru mine rolul unui business mentor. El a insistat să pornim de la o structură clară și trebuie să recunosc că îi sunt foarte recunoscătoare pentru asta – cum și eu și Jeanine avem și alte proiecte personale în derulare (eu cu B-Side Blog, iar Jeanine cu fotografia) ne ajută foarte mult să știm exact ce vrem să facem, când vrem să fa­cem, și așa mai departe. În 19 august, vom depune actele pentru a ne înregistra ca și organizație oficial (aici durează aproximativ șase ore să îți fie verificate documentele și să primești aprobarea, iar procesul se face în totalitate online).

R.: Cine poate face parte din acest centru DEIS?

B.K.: Ușa noastră este deschisă pentru toți tinerii (14-24 de ani) care își doresc să se implice. Mă rog, încă nu avem o ușă pentru că nu avem un sediu, dar noi suntem aici pentru tineri. Ne dorim un sediu cât de repede și avem planuri mari. Visăm la un Centru de Tineret uriaș, cu o cafenea, cu un spațiu de co-working și o zonă în care să se poată printa tricouri, căni și alte cele, cu un studio foto, o editură și o bibliotecă, posibilitatea de cazare, săli de training, birouri și (probabil cel mai important) o sufragerie a tinerilor cu canapele comode și pereți colorați ca „acasă”. Momentan suntem doar eu și Jeanine.

• În 27 august, un concert live în Greenwich

B.K.: Abia acum câteva săptămâni am lansat oficial paginile de social media și fiindcă nu avem încă un spațiu doar al nostru nu am început să facem recrutări. Totuși, dacă există tineri băimăreni, români, londonezi sau de oriunde altundeva din lumea asta mare care doresc să ni se alăture, noi ne dorim să îi cunoaștem. Ne pot scrie pe paginile de social media sau pe mail la contact@deis.uk. Avem mare noroc cu două persoane super importante care au făcut parte din DEIS-ul original – Ioana Josan și Dani Orza. Și ei sunt aici în Londra, vor face parte din Adunarea Generală DEIS UK, iar experiența și sprijinul lor sunt extrem de valoroase pentru noi. În plus, am ținut tot timpul legătura și cu echipa de acasă prin Zoom pentru idei și să ne împărtășim bucuria cu ei.

R.: Ce proiecte aveți în plan?

B.K.: Primul nostru proiect va fi Music in the Streets (adică Ducem Muzica în Stradă). Vom avea trei zile de ateliere în 24, 25 și 26 august la un „community centre” de aici, iar în 27 august vom avea un concert live în Greenwich (la o aruncătură de băț de Meridianul Zero). Colaborăm cu un tânăr student la producție muzicală care va facilita ateliere de compoziție muzicală, lucru în „trupă” (lucru în echipă pentru trupe) și cum să cânți live, iar apoi participanții care își doresc pot să participe la un atelier extra și să își înregistreze câteva piese. Așadar, dacă știe cineva tineri muzicieni din Londra, noi așteptăm să se înscrie. Mai avem în plan și o cafenea publică prin iarnă și un proiect de foto și scriere creativă. Dar până una alta le luăm pe toate pe rând. Cu siguranță vom posta vești pe paginile noastre de social media (Facebook: DEIS UK; Intagram: @deis.uk).