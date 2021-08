Patric Iluț, aur la World Rookie Tour!

Patric Iluț (12 ani) a câștigat medalia de aur la concursul World Rookie Tour, etapă de Campionat Mondial desfășurată la Budapesta (Ungaria) sâmbătă, 14 august. După trei runde de calificări, Patric s-a calificat primul în finala competiției, finală pe care a dominat-o de altfel, devenind astfel campion mondial de skating la categoria U16.

Victoria obținută aici i-a asigurat locul în finala Campionatului Mondial de Skateboarding, finală stabilită la începutul lunii octombrie la Innsbruck, în Austria.

Patric Iluț participă la două circuite mondiale oficiale – World Rookie Tour și Best Foot Forward -, singurele circuite mondiale cu ranking, astfel că tânărul sportiv a obținut puncte prețioase cu fiecare rezultat de anvergură. În momentul de față, Patric este calificat în ambele finale mondiale, în urma argintului cucerit la Maribor, în cadrul etapei Best Foot Forward, respectiv a medaliei de aur obținută weekendul recent încheiat la Budapesta, la World Rookie Tour.

Circuitele mai sus menționate sunt singurele circuite oficiale care oferă punctaj pentru calificarea la Olimpiadă și în cazul sportivilor sub 18 ani. Pe baza acestui clasament se stabilește ierarhia mondială la disciplina Skateboarding și pentru atleții sub 18 ani. Targetul tânărului sportiv este clasarea în primii 3 skateri (Under 16) din lume, până la sfârșitul sezonului. Și bineînțeles calificarea la Jocurile Olimpice de Tineret 2022, din Dakar!