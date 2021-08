PS Vasile, în sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

„Am venit azi ca și pelerini, pelerini care doresc să o cinstească pe mama lor, pelerini care își aduc darul lor de mulțumire și de bucurie Maicii Cerești și se recunosc ca fiind fii ai Bisericii”, a afirmat Preasfințitul Vasile în debutul omiliei rostite de sărbătoarea „Adormirea Maicii Domnului”, la mănăstirea Surorilor Baziliene din Baia Mare.

Programul de rugăciune cu ocazia hramului mănăstirii a început, ca în fiecare an, cu o seară de rugăciune în aer liber, pe 14 august, la care a participat Preasfințitul Vasile Bizău, părintele protopop Emil Gîrboan, și alți preoți, precum și numeroși credincioși din Eparhia Greco-Catolică de Maramureș. Surorile s-au făcut gazde primitoare și în ziua sărbătorii, 15 august, când Sfânta Liturghie arhierească a fost celebrată de Preasfințitul Vasile, împreună cu părintele vicar general Augustin Butica, părintele protopop Emil Gîrboan, părintele Emil Ember (capelanul mănăstirii) și un sobor de preoți din eparhie. Au participat numeroși credincioși și persoane consacrate. „Pelerinajul nostru începe din sufletul nostru, de acolo de unde începe comuniunea cu Dumnezeu. În profunzimea sufletului nostru putem mereu să spunem Da lui Dumnezeu și promisiunea Lui se va îndeplini cu fiecare dintre noi”, a punctat Preasfințitul invitând credincioșii să se facă disponibili, asemenea Mariei, spre a accepta planul pe care El îl are cu viața noastră, spre a fi împliniți, fericiți. La finalul celebrării, sora Veridiana Bolfa, superioara provincială OSBM, a explicat faptul că Ordinul Bazilian se află într-un an aniversar și anume, 70 de ani de la Centralizarea Ordinului, sub o singură Conducere Generală la Roma. Cu această ocazie, a fost expusă la hram stema Ordinului Bazilian. În aceeași zi, Preasfințitul Vasile a celebrat Sfânta Liturghie și la biserica ”Sfânta Maria” din Baia Mare. Aici s-a unit în rugăciune cu părinții slujitori ai parohiei, pr. Mircea Indrea și pr. Iacob Talpoș, cu un sobor de preoți invitați, precum și cu comunitatea parohială care și-a sărbătorit hramul, alături de numeroși credincioși invitați la sărbătoare.