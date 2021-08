Alții încă sudează… după 5 ani • Gata podul peste Someș de la Seini-Pomi!!!

Nu c-ar fi vreun concurs, dar trebuie să subliniem faptul că podul de la Seini, început cu ani mulți mai târziu, dar similar cu cel de la Ulmeni, e gata!! Nu se circulă încă pe el, pentru că se mai lucrează la drumul de acces, dar practic el este cam finalizat. Mai mult, drumul de acces spre pod arată excelent, cu stâlpi de curent, impresionant. Anul trecut, la anterioara vizită la pod, treceam prin mălai, pe drum prăfuit, și speriam fazanii ce degustau culturile…

De altfel, primăria Seini a reușit să devină performantă în atragerea de fonduri europene și guvernamentale, la acest moment are 14 proiecte în curs, în diverse stadii! „Podul peste Someș e teoretic gata, e la 85% realizat, să zicem, în această toamnă îl putem da în folosință. Avem apoi două proiecte pe Fondul de Mediu, modernizarea iluminatului public cu 519 corpuri de iluminat LED noi, plus dotarea cu panouri fotovoltaice a patru case izolate, ce nu au cum să fie alimentate de la rețea, sunt la doi kilometri depărtare. La proiectul pe Axa 3.2, de stimulare a mobilității, avem drumul spre podul de peste Someș, alei pietonale, piste de biciclete prin tot orașul, asfaltări, plus două microbuze electrice, ce urmează. Cu el suntem la 40% realizare”, spune primarul Gabriela Tulbure. Există însă și o neliniște, spune edilul, se referă la actualizarea prețurilor promisă de Guvern, după scumpirile masive ale materialelor de construcție. „Nu au plecat încă executanții, se lucrează, dar este vitală actualizarea prețurilor”, spune primarul Tulbure.