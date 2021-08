Agresiune la Poienile de Sub Munte

Luni, 16 august, în jurul orei 16.45, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați cu privire la faptul că în Poienile de Sub Munte un bărbat a fost agresat.

Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima, un bărbat în vârstă de 32 de ani. Acesta a relatat că în curtea imobilului de domiciliu au intrat fără acordul său trei persoane. Două dintre acestea, un bărbat de 38 de ani, respectiv unul de 69 de ani, ambii din Poienile de Sub Munte, l-ar fi agresat fizic, totodată amenințându-l.

În cauză, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de violare de domiciliu, amenințare și lovire sau alte violențe.

Deposedată de bani într-o instituție publică

Tot luni, la ora 9.35, Poliția Rurală Leordina a primit o plângere de la o femeie din Petrova, care susține că i-a fost sustrasă o sumă de bani în timp ce se află în sediul unei instituții publice.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că femeia și-a lăsat banii înfășurați într-o coală de hârtie, pentru scurt timp nesupravegheați, pe un calorifer din incinta instituției publice, dar a constatat că aceștia au dispărut imediat.

În urma verificărilor, polițiștii au găsit persoana care și-a însușit pe nedrept suma, o femeie de 54 de ani din Vișeu de Jos.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.