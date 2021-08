Școala de vară MERITO Maramureș, un succes

Săptămâna trecută, în Baia Mare, s-a desfășurat, cu succes, prima Școală de vară remedială dedicată adolescenților din România, un eveniment aflat sub umbrela Proiectului MERITO. Timp de patru zile, zeci de tineri – elevi ai Liceului Teoretic „Emil Racoviță” din Baia Mare – au deprins, alături de profesori MERITO din mai multe orașe ale țării, cum să recupereze noțiuni din curriculă, cum să identifice nevoi personale și cum să-și dezvolte latura socio-afectivă, toate în contextul generat de pandemie și educația online.

• un vis împlinit

Reporter: Ce activități au fost propuse tinerilor de către profesorii MERITO din țară?

prof. Tatiana CAUNI: Școala de vară MERITO a fost un vis care s-a împlinit săptămâna trecută. Mi-am dorit câteva zile altfel pentru adolescenții din clasele în care predau pentru a compensa atât cât putem anul dificil prin care au trecut. Obiectivele Școlii de vară pentru liceeni MERITO au fost: recuperare a unor noțiuni din curriculă (știință și comunicare); identificarea unor nevoi personale (colaborare, relaționare) și dezvoltarea laturii socio-afective a adolescenților (depășirea anxietății, teama de eșec). Atelierele MERITO propuse pentru adolescenți au fost: „Literatura mai aproape de noi” – prof. MERITO Tatiana Cauni (Maramureș), „Arta în universul cotidian” – prof. MERITO Coziana Zaharia (București), „Știință și viață” – prof. MERITO Antoneta Împușcatu (Tulcea), prof. MERITO Lucian Oprea (Constanța), „Via­ța în armonie” – prof. MERITO Cris­tina Dudan (Făgăraș), „Improvizații” – prof. MERITO Coziana Zaharia (București), prof. MERITO Tatiana Cauni (Maramureș), „Constelații” – prof. MERITO Cristina Dudan (Făgăraș), prof. MERITO Antoneta Împușcatu (Tulcea), prof. MERITO Lucian Oprea (Constanța).

• atelier și conferință pentru profesori

prof. T.C.: Această Școala de vară s-a realizat sub umbrela Proiectului MERITO în parteneriat cu RBL, cu Maramureș Business Club, îi mulțumesc lui Ciprian Borșan pentru că am făcut echipă bună, cu Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare, cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, cu Asociația „Comunicați prin Noi”, cu Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare și cu Casa Corpului Didactic Maramureș. De asemenea, le mulțumim sponsorilor care ne-au ajutat în derularea acestui demers.

R.: Programul a cuprins și un atelier, respectiv o conferință dedicată cadrelor didactice. Cu ce scop?

prof. T.C.: Ne-am gândit că ar fi util să avem și un Atelier pentru profesori din Comunitatea MERITO Maramureș. Așa am ajuns la proiectele Erasmus+ și am invitat-o pe Vasilica Găzdac (Bistrița), educator MERITO și Ambasador de învățare Erasmus+ România, să ne ajute în ABC-ul scrierii acestor proiecte. Competențe pe care ne-am propus să le dezvoltăm au fost: familiarizarea cu programul Erasmus+, elaborarea unui proiect cu finanțare externă, valorizarea și diseminarea bunelor practici colaborative europene în vederea susținerii performanței în educație. Conferința MERITO din ultima zi – Pași în activitățile remediale – a venit ca o nevoie a grupului de a avea un feedback real, „la cald”, de la beneficiarii direcți ai Școlii de vară – cei 36 de adolescenți și 6 voluntari, pentru a ști spre ce ne îndreptăm începând cu luna septembrie, pentru ei.

• planuri pentru noul an școlar

R.: Care a fost feedback-ul școlii de vară?

prof. T.C.: Adolescenții au avut de scris testimoniale despre aceste zile, despre ateliere, despre ce le-a plăcut, ce a fost util, despre ce putem schimba, îmbunătăți, ce au nevoie pe viitor. Vocea lor comună a spus că au fost prea puține aceste zile, că doreau mai multe săptămâni pentru această școală, chiar dacă e vară, că își doresc un opțional despre sentimente, că și-au fixat unele informații, că le-ar plăcea să fie mai multă practică și în școala reală, că semănăm mult profesorii MERITO, că nu trebuie să le fie teamă atunci când greșesc, că nu au nevoie de bănci ca să învețe, că le plac stelele (astronomia) etc. …

R.: Ce proiecte MERITO se anunță pentru comunitatea din Maramureș odată cu debutul noului an școlar?

prof. T.C.: În primul rând, ne dorim ca această Școala de vară să nu fie izolată, să păstrăm legătura și în online cu elevii. De asemenea, doresc să organizez ediția a III-a a Forumului MERITO (regional sau național), încă nu știm dacă online sau față în față, să reluăm Cafenelele MERITO, Atelierele MERITO pentru elevi în medii nonformale, Sezonul patru de Webinare MERITO (online) și, de ce nu, Clubul de lectură pentru profesori – „MERIT O Carte” în format online, dar și față în față. Idei avem, însă, vom vedea cum vor fi timpurile din luna septembrie încolo.