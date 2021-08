Omul sau ursul? Această întrebare este pusă, într-un articol de ziar. Se scrie în continuare că, în sfârșit, ministrul de resort a hotărât că, în cazul ursului agresiv, vânătorul are permisiunea, fără nicio aprobare, să-l împuște. Aici se pune întrebarea dacă, practic, în cazurile când ursul agresiv atacă, oare este un vânător în apropiere să-l execute? Ca atare, după mine, hotărârea ministerială rezolvă numai parțial problema tot mai frecvent apărută în mai multe zone din țară.

Oare nu este și omul de vină, că s-a ajuns la această situație? Când mai mulți oameni cu bani, între care și politicieni, au pus mâna pe teritorii uriașe de păduri și în loc să le protejeze au trecut urgent la defrișări masive, cu scopul îmbogățirii? Din această cauză, habitatul cu un cuvânt frumos. „Locul de trai” s-a redus simțitor, motiv pentru care ursoaica cu puii este nevoită să coboare în sate și orașe să-și caute posibilitatea supraviețuirii. Sau să atace turmele de oi și vite, unde din păcate, au căzut victime și oameni.

Consider că omul, respectiv autoritățile, ar trebui să se gândească și la alte posibilități, să încerce și alte metode de apărare. Ar trebui pe anumite zone, unde se perindă în general ursul, să fie așezate niște containere mai mari, în care muncitori angajați pentru acest scop să ducă zilnic alimente necesare animalului, care încet se va obișnui cu locul amenajat și nu ar fi nevoit să facă pagube în animalele gospodarilor – mai cu seamă în vieți omenești. Resturi și rămășițe de alimente pentru ei sunt suficiente în marile magazine – cele cu termen expirat, fructe și legume semialterate din piețe mari, resturi de la marile abatoare etc. În Italia, de exemplu, am constatat cum se adună în gospodăriile proprii rămășițele de alimente în containere destinate exclusiv acestui scop, nefiind permisă amestecarea cu alte gunoaie menajere. Aceste containere de 2-3 ori sunt golite, colectate și transportate pentru prelucrare tot pentru animale.

Consider că nu trebuie să ne gândim exclusiv la împușcarea ursului agresiv. Pentru limitarea numărului de animale, împușcarea lor să fie efectuată cu adormire și nu cu gloanțe dureroase, mai cu seamă dacă ursoaica are pui mici.

Varga Emeric, pensionar