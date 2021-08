Curs de gătit în livada ceramistului Daniel Leș

Un curs de gătit sustenabil are loc sâmbătă, 21 august, începând cu ora 15, în livada artistului ceramist Daniel Leș din Baia Sprie.

Cursul se desfășoară sub îndrumarea lui tanti Marița și a lui Firicel, „acompaniați” de povești din lumea satului spuse de gazda Daniel Leș. „Vă așteptăm să plămădim împreună un aluat pentru pâine și plăcinte, plus alte bucate tradiționale și să ne reamintim cum reușeau bunicii noștri să pună mereu mâncare gustoasă pe masă cu ce aveau prin cămară. Prin acest eveniment ne dorim să învățăm să gătim sustenabil, tradițional, cu mai puțină risipă și să aducem fonduri în asociație pentru a ne susține activitatea socială”, spun cei de la Banca pentru Alimente Maramureș.