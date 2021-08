O nouă melodie lansată de Maria Mihali

”Când un artist trăiește ceea ce cântă, doar atunci cei care îl vor asculta vor trăi, la rândul lor, ceea ce artistul dorește să transmită”, aşa îşi începe prezentarea artista Maria Mihali, care a lansat o nouă melodie, „De când doru-i la inimă”.

În 50 de ore de la lansare, videoclipul de pe canalul Youtube a atras peste 10.000 de vizualizări. Maria Mihali este acompaniată la vioară de Ioachim Făt, la zongoră, de Ioan Pop, iar la dobă, de Grigore Chira. Sunetul şi mixajul sunt asigurate de Florin Filipan, iar imaginile video poartă semnătura lui Cosmin Tomoiagă.

„De când am început să cânt, am învățat ce măreț și sublim lucru este MUZICA, cea prin care putem exprima sentimente care prin intermediul vorbelor le-am transmite prea simplu și mărunt. Sufletul omului este cea mai grandioasă formă de artă creată vreodată pe acest Pământ. Și pentru ca acestă măreață realizare să se poată exprima, liber și natural, a fost inventată muzica, sub forma ei suavă și delicată de a atinge și cele mai ascunse sentimente ale sufletului omenesc. Trăiți fiecare vers al acestui cântec cu tot sufletul! Vă este dăruit pe deplin”, a adăugat Maria Mihali.