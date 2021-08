Premiată la Serbările de la Putna: Filofteia Covaciu din Baia Mare, laureată la secţiunea proză scurtă

Absolventă a Colegiului Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare şi studentă în prezent la Departamentul de Psihologie al Facultății de Științe Socio-Umane a Universității din Oradea, Filofteia Covaciu s-a numărat printre laureații concursului serbărilor de la Putna, ediția 2021, „Continuitatea unui ideal”.

Ea a obţinut premiul III la secțiunea proză scurtă, dedicată studenților. În prezența Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, laureații concursului de creație literară au primit: diplome, medalii, premii în cărți și în bani, plus promisiunea publicării celor mai bune lucrări.

Nuvela premiată la Putna, „O scrisoare din infern”, are ca teme centrale dragostea și sacrificiul, temelii pentru libertatea generațiilor viitoare. Povestea se petrece în închisoarea politică de la Sighet, de unde, în anii celei mai crunte represiuni comuniste, Mihai, unul din deținuți, îi scrie iubitei sale scrisori despre chinurile pușcăriei, dar și despre viața lor viitoare, despre o lume mai bună. „Am încercat să îmbin tema propusă de organizatori cu tema care domină creațiile mele: iubirea. În plus, mi-am dorit să particip la acest concurs și pentru a veni cumva, prin intermediul scrierilor mele, în sprijinul evenimentului, deoarece susțin manifestările culturale organizate în cadrul spațiilor monahale”, spune tânăra scriitoare. Filofteia Covaciu, în vârstă de 19 ani, nu este la primul ei premiu literar. În 2020 a obţinut premiul „Tânărul scriitor al anului din Maramureș”. În palmaresul ei mai figurează: premiul I și premiul de popularitate al Festivalului „Arcade”, premiul I al colocviilor interdisciplinare „Nicolae Steinhardt”, organizate de Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, din Baia Mare și este laureată, „pentru debut”, a concursului național „Curse pentru vise” – București.