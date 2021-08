Unitățile școlare vor rămâne deschise până la pragul de 6 la mie!

• se discută beneficii pentru elevii vaccinați

• prima zi de școală: în spații exterioare, cu mască

Unitățile de învăță­mânt din România vor rămâne deschise pentru cursurile față în față până la atingerea ratei de infectare de 6 la mie per localitate.

Ieri, la Palatul Victoria, s-au discutat noile scenarii de funcționare pentru unitățile de învă­țământ: Verde – până la rata de 6 la mie, Galben – între 6 la mie și carantină, Roșu – în carantină. Acestea se vor aplica începând cu data de 13 septembrie, odată cu debutul noului an școlar. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că se are în vedere organizarea ceremoniilor de deschidere a școlilor în spații exterioare, cu mască. În ceea ce privește noile scenarii de func­ționare, la atingerea pragului de infectare de 6 la mie, ar putea rămâne deschise (fizic) doar creșele și grădinițele, până la carantină, și clasele cu elevi vacccinați (peste 12 ani, deci de la clasa a VII-a în sus). Peste pragul de infectare de 6 la mie cu noul coronavirus, pentru “profesorii care au avut posibilitatea să se vaccineze și nu s-au vaccinat va exista posibilitatea testării la fiecare 72 de ore. Dacă nu vor nici să fie testați de DSP, sigur că va trebui să nu mai oferim avantajul posibilității de predare fizică”, a anunțat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, adăugând că aceștia “nu vor fi concediați; până la coborârea ratei de infectare sub 6 la mie să se odihnească puțin”. Copiii de creșă și grădiniță nu vor avea obligativitatea purtării măștilor. La apariția unei îmbolnăviri într-o clasă, toți elevii vor trece în online, dar dacă elevii vor accepta să fie testați, școala va putea decide să rămână deschisă fizic pentru cei vaccinați. În urma discuțiilor de ieri de la Guvern, Ioana Mihăilă, ministrul Sănă­tă­ții, a subliniat că purtarea măștii în școală va rămâne obligatorie pentru copiii peste 6 ani, dar în spații deschise, nu. Activitățile sportive vor fi încurajate să aibă loc în spații deschise. Propunerile încă nu sunt aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, urmând ca în perioada 1-3 septembrie să fie emis ordinul comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății cu regulile clare privind începerea școlii.