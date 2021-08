În ultima vreme, cuvântul taliban a făcut (refăcut) înconjurul lumii. După retragerea americano-aliată din Afganistan, talibanii au luat din nou puterea, nepermis de repede. Cine sunt talibanii? Și eu m-am întrebat, deoarece nu știam multe amănunte despre această grupare care face surprize în istoria recentă. Așa că m-am pus pe documentare. Mi-am adunat câteva date și mi-am spus că e păcat să le țin pentru mine. Iată ce am găsit! Cuvântul taliban, într-o limbă a locului, paștuna, înseamnă student sau cercetător. Mișcarea s-a conturat prin anul 1990, în cercurile islamice din Pakistan și a purtat o campanie teroristo-militară împotriva democraticei Republici Islamice Afganistan. Potrivit surselor NATO, talibanii au în prezent peste 85.000 de luptători. Ei sunt finanțați de Arabia Saudită.

Obiectivul lor este o formă riguroasă de islam sunnit, cu o punere în aplicare neabătută a Shariei, legea islamică care prevede execuții publice și nici un drept pentru femei. Care nici să muncească nu au voie. Talibanii refuză alegerile și structurile democratice. Afganii care au lucrat pentru ambasade, armată, în presa occidentală sunt considerați trădători de către talibani și se tem pentru viața lor. Zilele trecute, un fost ofițer care a lucrat cu armata aliaților a fost executat. În 1994 talibanii au luat controlul militar asupra orașului Kanadahar. Doi ani mai târziu, au cucerit capitala Kabul și au format Emiratul Islamic al Afganistanului. Talibanii l-au răsturnat pe președintele țării, Rabbani, care luptase împotriva ocupației sovietice. În anul 1998, talibanii controlau 90 la sută din teritoriul țării. Atunci, doar Pakistanul, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au recunoscut guvernul talibanilor.

Sub dominația lor, crima și adulterul erau pedepsite cu condamnarea la moarte, execuțiile publice fiind puse imediat în aplicare. Hoților li se amputau mâinile. Bărbații trebuie să-și lase barbă iar femeile să poarte burqa tradițională. Televiziunea, muzica și cinematograful au fost interzise. Fetele puteau merge la școală până la 10 ani. În ciuda protestelor internaționale, au distrus faimoasele statui ale lui Budha. Și alte vestigii ale antichității. Vă dați seama, ce viziune asupra istoriei au? Cel mai important nume al rezistenței împotriva talibanilor a fost Ahmed Massoud, care a luptat împotriva ocupației sovietice. În primăvara anului 2001, în timpul unei vizite la Parlamentul European de la Bruxelles, Massoud a cerut ajutor comunității internaționale pentru Afganistan, criticând talibanii pentru interpretarea greșită a islamului.

La câteva luni după acea vizită, Massoud a fost ucis de doi teroriști tunisieni, care s-au dat drept jurnaliști. La două zile după asasinarea lui Massoud, Al-Qaeda, aliată cu talibanii, a efectuat atacurile asupra World Trade Center din New York și a Pentagonului din Washington, pricinuind moartea a peste 3000 de oameni. Printre ei erau și cetă­țeni români. În 7 octombrie 2001, o alianță NATO, sub comanda americană, a atacat pozițiile talibanilor din Afganistan. A fost instalat un guvern condus de Hamid Karzai. Imediat s-a dat ajutor pentru instruirea armatei afgane. Aliații din NATO au trimis militari pentru menținerea ordinii în țară. Și militari români au fost pe acel front, iar 27 dintre ei și-au pierdut viața.

Mândri până la paroxism, cu onoare exacerbată, pentru talibani totul se rezolvă prin curgere de sânge. În aprilie 2021, președintele american Joe Biden anunță retragerea trupelor americane din Afganistan. Termenul de retragere a fost negociat de fostul președinte Trump, și a fost lăsat moștenire noului președinte. Pilda a fost urmată și de celelalte țări aliate. Inclusiv de România. Iar acum vedem scene din negura istoriei. Părinții își aruncă pruncii peste gardul aeroportului din Kabul să nu rămână sub dominația talibanilor. Este un loc al disperării extreme. Răbufnirea de orgoliu a talibanilor și prăbușirea morală a armatei afgane vor desena o nouă sferă de influență în zonă.

Țările care nu fac parte din NATO sunt lăsate în derută. Acum rușii au cale liberă spre Ucraina, Georgia și spre Republica Moldova. Mă întreb, de aici de pe Ulița Bisericii, cum a căzut brusc Afganistanul în mâinile talibanilor? Biden a mai spus ceva din care putem înțelege multe: America nu și-a asumat niciodată construcția statală a Afganistanului! Să lupți pentru, și în locul unui popor care refuză să-și apere statul și modul de viață, este un semn al zădărniciei. Este o lecție de luat aminte și pentru Uniunea Europeană. Care nu recunoaște noua conducere a talibanilor. Cert este că fenomenul migrației va lua o nouă amploare. Suntem martorii unor realități, interpretări, falsuri, război informațional. O bătălie acerbă pentru narațiunea Afganistanului.

Eu v-am spus, în mare, ce-i cu acești talibani. Dar aici s-au împiedecat mai multe imperii. Războaiele din Afganistan poartă aroma unor bogății fabuloase. Se vorbește de un trilion de dolari. Eu nu știu să număr până la capăt.