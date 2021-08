Poveşti de viaţă, de munte, colecţii de icoane, lecţii de viaţă!!

Septuagenară pasionată la Groşii Ţibleşului

Cu sprijinul primarului din Groşii Ţibleşului, am avut acces la o frumoasă colecţie de ţoale vechi, de icoane, dar mai ales la superbe poveşti de viaţă, de la Pălăguţa Cosma, de 71 de ani. Broboada ei din poză a fost a stră-străbunicii, e veche de 300 de ani…

“Mama şi tata o fo’ săraci, tata o fo’ dat de slugă la o familie bogată din sat. Odată, l-o trimis mama la o vecină după lapte, aia nu era acasă, el s-o întors cu mâna goală şi s-o jurat că altu’ nu mai cere, o să aibă el animalele lui. O plecat pe munte, în Ţibleş, o făcut o colibă şi o ţinut animale. Le-o ars coliba şi o luat-o de la început… Pe mine m-o dat să grijesc de animale, la CAP. Am avut grijă, pă munte, de o sută de oi ale noastre şi de încă 20 ale CAP-ului. Am prins şi io drag de animale, pe când am fost la casa mea, am ţinut şi 9-10 vaci, 40 de porci, oi. Da’ uşor n-o fo’. Meream iarna cu caprele, în omăt până-n genunchi, cu opinci şi cu picioarele goale. Apoi mi-o făcut nişte jambiere din lână, mai sus pă picior. Poalele ude îngheţau, pă când veneam acasă eram ca o balerină. Da’ mi-erau roşi genunchii, era dusă pielea. Trebuia să stau lângă foc, să se dezgheţe obielele, să le pot da jos. Da’ io n-am fo bolnavă în veci, mă gândesc că de acolo mi se trage. Mă simt ca de 16 ani, nu mă dor picioare, mâini, nu iau bumbi, n-am fo’ la doctori!”, spune septuagenara.

Sigur, a trăit vremuri crunte, în munţi, dar s-a oţelit. “În fundul Izvorului Rău umbla ursu’. Şi lupu’. Noaptea la stână se stătea de pază serios, nu ca acuma. O venit într-o noapte ursu’… tri vaci o atacat. Nu uit în veci ce sunete scoteau, când le rupea ursu’ de vii. Noi cu tăciuni, cu lemne,răcneam. S-o dus, da’ vacile o trebuit sacrificate, una era cu picioru’ rupt, alta cu burta spartă…” Apoi, Pălăguţa Cosma şi-a făcut propria gospodărie, a întemeiat propria familie. Iubind animalele, a început cu o vacă, cu 16 oi, un porc şi o pereche de cai de mers la pădure. Are 6 băieţi, din care patru sunt plecaţi în Franţa. Între timp, cu anii, apărut şi dragostea de port, de datini, pasiunea de a colecţiona. Dar… s-a petrecut după 1989… “De la mama am învăţat să iubesc portul, da’ pe vremea aia nu era nimic de cumpărat, totul îl făceam noi, acasă. Cu lână, cu tiara, am ţesut, am tors, am scos fir ca din fabrică. După 1990 tot mai puţin, c-o apărut haine de cumpărat, da’ înainte io am făcut haine la şase băieţi, am cumpărat numa’ ce nu puteam face, clopuri cu păun, cu zgardă. Am început să adun obiecte vechi… de ciudă! O venit cineva în sat şi o început să cumpere tot de la bătrâni şi le căra în Italia. M-am gândit io… da’ ce suntem noi, ultimii oameni, de ne dăm tot şi rămânem de n-om şti cine-am fo’ şi cine suntem? Am început să cumpăr io din sat. Şi de la cine o vrut a mi le da gratis, nu am vrut, tăt le-am dat bani!”, spune ea, explicând impresionanta colecţie de zadii, icoane, obiecte populare vechi.

“Io de-aş mai trăi odată n-aş schimba nimic din ce-am trăit şi-am făcut. Că am avut viaţă bună. N-am avut şcoală, numa’ patru clase, da’ am făcut şcoală mai apoi, crescând şase băieţi, am învăţat cu ei tot, de la început, aşa am făcut şcoala!!!”, încheie septuagenara.