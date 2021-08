Trei infracţiuni rutiere depistate de poliţiştii maramureşeni

Joi seara, poliţiştii au întocmit trei dosare penale pe numele a trei maramureşeni.

Primul oprit de poliţişti a fost un bărbat de 30 de ani, din Baia Mare, care ar fi condus un autoturism dinspre Baia Mare înspre Cătălina. În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere şi le-a prezentat un permis de conducere care a ridicat suspiciuni în ceea ce priveşte autenticitatea. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și uz de fals.

Cel de-al doilea conducător auto a fost identificat de poliţişti conducând o autoutilitară în municipiul Baia Mare fără a avea luminile de întâlnire în funcțiune. Poliţiştii au constatat că bărbatul de 32 de ani din municipiu nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0.0 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. Cel de-al treilea a fost oprit de poliţişti pentru control pe strada Surdic din comuna Remeţi. La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 25 de ani din comună, iar în urma verificărilor poliţiştii au constatat faptul că tânărul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, autoturismul condus de către acesta nu este înmatriculat, iar numărul de înmatriculare montat pe autoturismul condus este fals. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul municipal Sighetu Marmaţiei pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, faţă de tânăr, poliţiş­tii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.