Vlad Man, pe podium în Macedonia

Elevul maramureşean, Vlad Man, cursant al şcolii PS Academy a impresionat din nou juriul unei competiţii muzicale. De data aceasta este vorba despre un festival din Macedonia. Aici, Vlad Man a câştigat premiul al II-lea.

“Am participat şi reprezentat România la unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, un festival cu o dificultate foarte mare, unde se adună cele mai bune voci din toate ţările. Am reuşit să câştig Premiul al II-lea la Categoria mea de vârstă şi am fost selectat între cei 15 cei mai buni participanţi de a interpreta o piesă cu Chamber Orchestra, din Bitola. Nu pot descrie fericire pe care am trăit-o şi încă o trăiesc ştiind că am fost laureat într-un festival cu o aşa mare dificultate, unde au fost participanţi din 9 ţări. Nimic din ce am realizat până acum nu ar fi fost posibil fără cea de-a doua familie a mea, familia PS Academy, Andrea Nicoleta Ember şi Rareş Andrei Ember cărora le mulţumesc din suflet şi îi iubesc mult! Doresc să mulţumesc Primăriei Comunei Remetea Chioarului şi domnului primar Călin Ovidiu Petrică pentru suportul pe care mi l-au acordat”, a relatat Vlad Man.