În Petrova – se pregătește a doua legătură spre Valea Izei!

Comuna Petrova are promiși bani de la Consiliul Județean pentru proiectul drumului asfaltat de pe Hera spre Bârsana, pe Valea Muntelui.

Altfel spus, comuna face a doua legătură între valea Vișeului și cea a Izei, între DN 18 și DJ 186.

“Sunt șanse să începem fizic lucrarea anul acesta, doar bani ne trebuie pentru asfaltări, noi am pregătit drumul, are fundație, podețe, totul, doar efectiv asfaltarea” – spune primarul Ion Petrovai.