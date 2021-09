Simpozionul internațional „Maramureș – promotor al culturii și identității românești în lume”

Vineri, 3 septembrie 2021, de la ora 14,00, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare au debutat lucrările Simpozionului internațional „Maramureș – promotor al culturii și identității românești în lume”, în prezenţa şi cu participarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, în calitate de gazdă, şi a Preasfinţitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Simpozionul are loc în contextul declarării anului 2021 ca fiind Anul Omagial al pastorației românilor din afara României de către Biserica Ortodoxă Română şi este organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, Consiliul Județean Maramureș, Asociația de Turism, Consultanță și Implementarea Proiectelor Europene și Gazeta de Maramureș, sub egida Academiei Române, filiala Cluj.

În cadrul acestui proiect a fost realizat un volum, coordonat de Acad. Emil Burzo, președintele de onoare al Academiei Române, filiala Cluj, care are peste 300 de pagini și cuprinde lucrări de mare valoare scrise de personalități de prim rang ale culturii românești: academicieni, rectori, profesori universitari, oameni de ştiiţă, cercetători, autori de cărţi etc. Volumul este prefațat de un text scris cu mult suflet de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin și se va distribui gratuit primăriilor și bibliotecilor din județul Maramureș, instituțiilor partenere în proiect, principalelor universități din țară și insitutițiilor aflate sub egida Academiei Române.

De asemenea, proiectul cuprinde organizarea simpozionului internațional, despre care vorbim, în perioada 3-5 septembrie2021.

În deschiderea simpozionului a fost intonat Imnul Naţional „Deşteaptă-te, române!”, iar după aceea a fost oficiat un Te-Deum, pentru buna desfăşurare a lucrărilor simpozionului, de către Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar.

Cuvântul de deschidere a aparţinut Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, cu a cărui binecuvântare a fost organizat simpozionul, care a adresat un cuvânt de bun venit şi mulţumiri personalităţilor prezente, precum şi tuturor participanţilor.

„Este o bucurie mare şi o binecuvântare pe măsură să fim gazdele unui eveniment de o aleasă şi importantă ţinută academică, care aduce istoria în memoria prezentă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în deschiderea simpozionului. Istoria seculară şi milenară a acestui ţinut în memoria contemporanilor noştri prin personalităţi care o cunosc, care au studiat-o şi sprofundat-o şi care îşi iubesc istoria, îşi iubesc cultura, cultura creştină şi credinţa străbună, care îşi iubesc neamul, care îşi iubesc glia sau patria în care s-au şi ne-am născut şi care este presărată de cruci şi morminte de sfinţi, şi este îmbibată de sângele martirilor şi eroilor neamului nostru… Astăzi Maramureşul se poate mândri cu cultura lui seculară, credinţa lui puternică şi cred că titlul pe care l-am dat acestui simpozion are acoperire în cercetările istorice şi în ceea ce au scris înaintaşii noştri şi ce au descoperit contemporanii că au scris şi au cultivat şi au dăruit naţiunii înaintaşii noştri. Nu mai fac referire la Mănăstirea Peri, despre care a vorbit domnul decan Farcaş, moderatorul de astăzi al simpozionului. Este cunoscut faptul că Nicolae Iorga, care a vizitat locul pe care a fost Mănăstirea Peri, astăzi se găseşte în dreapta Tisei, în Ucraina, şi care a afirmat următorul lucru: primele scrieri şi traduceri în limba română s-au alcătuit în Maramureş, în secolul al XV-lea, 1434-1437, şi ele sunt sursa copiilor care s-au făcut la 100 de ani în Moldova – Psatirea Voroneţeană, Codicele Voroneţean şi altele – numite texte maramureşene sau scrierti rotacizante. Deci, acest ţinut a dăruit neamului cultură şi credinţă, a dăruit fermitate şi dârzenie, a dăruit ctitori de locaşuri sfinte şi întemeietori de ţară – Dinastia Drăgoşeştilor şi Dinastia Muşatinilor, care se trage din Bogdan cel Bătrân Întemeietorul, Dinastia Muşatinilor din Moldova – şi a dăruit mai ales un model de păstrare a identităţii, a culturii şi a credinţei, de păstrare a graiului şi de frumuseţe fără egal a sufletului românesc.”

Primul care a susţinut un referat în cadrul simpozionului a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, care a precizat că simpozionul este în ton cu preocupările Sfântului Sinod din acest an. Dăm slavă lui Dumnezeu că oameni cu mult suflet au avut inspiraţia să organizeze acest simpozion. Înaltpreasfimţia Sa şi-a intitulat comunicarea „Cultura şi identitatea românească din nord-vestul ţării reprezentată cu cinste de părintele Vasile Lucaciu”.

„Memorandistul Vasile Lucaciu rămâne un chip emblematic, atât ca om al spiritualităţii, cât şi ca luptător pentru drepturile naţiunii sale, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei. Datorită dârzeniei şi fermităţii lui este supranumit Leul de la Şişeşti. Ştim că idelaul vieţii sale s-a realizat prin Unirea cea Mare de la Alba Iulia. Dar nu trebuie să se uite că nu i-a fost indiferentă nici slujirea preoţească. A ridicat în Şişeşti biserica ce simbolizează unirea tuturor românilor. Îi era limpede lui, cum ar trebui să şi fie limpede şi contemporanilor noştri, că pe două coordonate se aşază toată viaţa noastră naţională: credinţa creştină şi dragostea faţă de ţară.”

În cadrul simpozionului au transmis mesaje oficiale Ionel Bogdan, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, prin vicepreşedintele Doru Lazăr, prefectul Vlad Emanuel Duruş, Prof. Dr. Anca Minodora Costin Hendea, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, Ioana Lucăcel, directorul Gazetei de Maramureş, organizator al simpozionului.

În timpul alocat susţinerii prelegerilor au vorbit Acad. Ion Tighineanu – președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, înregistrare video, Prof. Univ. Dr. Vasile Puşcaş, de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Prof. Univ. Dr. Daniel Breaz, rectorul Universităţii 1 Decembrie Alba Iulia, Acad. Nicolae Zamfir, Prof. Univ. Dr. Virgil Ciomoş din Cluj-Napoca, Acad. Emil Burzo, preşedinte de onoare al Academiei Române, Filiala Cluj, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, Prof. Univ. Dr. Pompei Cocean, Acad. Bogdan Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române, prin înregistrare video.

Momentele artistice au fost susţinute de Maria Mihali, Maria Casandra Hauşi şi Ileana Botoş din Apşa de Jos.

Moderatorul primei zile a simpozionului a fost Conf. Univ. Dr. Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

Simpozionul continuă sâmbătă, 4 septembrie 2021, cu un număr mare de vorbitori, în sala de conferințe a Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței, din municipiul Sighetu Marmației, moderator Conf. Univ. Dr. Gheorghe Mihai Bârle, iar duminică, 5 septembrie 2021, la Mănăstirea Bârsana, după Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, unde moderator va fi Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor şi stareţul Mănăstirii Rohia. Vor susţine prelegeri alte personalităţi invitate din judeţ, din ţară şi de peste hotare.

Andrei Fărcaş, redactor la revista “Graiul Bisericii Noastre”