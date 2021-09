Asociația ASSOC, mereu pregătită să ajute persoanele în nevoie

Experiența de 25 de ani a ASSOC face parte din patrimoniul asociației, iar cunoștințele specifice în domeniul serviciilor sociale sunt de preț pentru practicienii care activează în sectorul public și privat. Membrii asociației nu fac un secret din ele, dovadă fiind numeroasele inovații în asistența socială dezvoltate de ASSOC și preluate la nivel național. Asociația ASSOC este mereu pregătită să ajute persoanele în nevoie, fiind activă în sprijinul grupurilor vulnerabile, dar, în același timp, este constant cu ușa deschisă ong-urilor tinere și echipelor cu inițiativă.

În acest context, reprezentanții ASSOC au fost gazda Asociației 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin), o organizație din Muntenia, județul Argeș, aflată la început de drum.

O delegație 5S a venit la ASSOC și i-a cunoscut pe coordonatorii departamentelor ASSOC, de la care au obținut informații, sfaturi și îndrumări. „Când am început, am avut oportunitatea să întâlnim oameni deschiși și care au încurajat viziunea noastră. Ne-am propus să venim cu servicii sociale de calitate, iar pas cu pas am dezvoltat un sistem funcțional și sustenabil. Sediul asociației, până să devină clădirea modernă de acum, a fost o centrală termică abandonată, plină de gunoaie, șobolani și praf“, le-a spus Florian Sălăjeanu, președintele ASSOC, oaspeților de la 5S.

Dezvoltarea serviciilor sociale s-a făcut în timp, iar etapele care s-au parcurs pentru asta au fost subliniate de fiecare dintre coordonatorii departamentelor ASSOC prezenți la întâlnirea cu 5S. Exemplele de aplicabilitate în practică, pentru o cât mai eficientă transmitere a informațiilor, au fost prezentate atât de Florian Sălăjeanu, cât și de managerii ASSOC.

Olimpia Zahan a venit cu informații despre Economia Socială, Arpad Ciorba a vorbit despre rezultatele Restaurant Social & Catering ASSOC, Alexandru Șereghi a explicat cum trebuie să func­ționeze o echipă de proiect din faza de scriere și până după implementare, iar directorul economic Florentina Seling a oferit date despre importanța cifrelor în viața unui ONG.

Atenția a fost mare, iar întrebările din partea invitaților au subliniat interesul pentru subiectele prezentărilor. Tocmai pentru că temele n-au fost epuizate, cu siguranță colaborarea cu Asociația 5S va fi una de durată.