În Borșa • Apă, canalizare, extinderi și tratare

Orașul Borșa are făcută o magistrală de canalizare de 13, cu stație de epurare. La fel, are rețea de apă făcută, dar se fac extinderi. Potrivit primarului Sorin Timiș, 70% din oraș e acoperit cu rețea de apă. În proiectare se află o stație de tratare pentru Baia Borșa, un alt proiect de depus la Fondul de Mediu se referă la o stație de tratare pentru zona Complex. Se mai lucrează la avize pentru o captare de apă în interiorul Parcului natural, pentru Prislop-Știol-Complex, de asemenea se face proiect de extindere a canalizării pe cartierele Repedea plus Fântâna.