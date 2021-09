Șantier la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” din Baia Mare • Instalații electrice smart building și ample reabilitări

Colegiul Național “Gheorghe Șincai” din Baia Mare este pe punctul de a deveni una din cele mai moderne instituții de învățământ din țară. La unitatea băimăreană este în plină derulare un amplu proces de reabilitare.

Lucrările au debutat în octombrie 2020 și se vor încheia în toamna anului viitor. Investițiile nu vor afecta procesul școlar. Vor fi mici “sincope” până la începutul lui octombrie, deoarece din cauza unor lucrări neprevăzute, 14 săli de clasă vor fi gata abia luna viitoare. Acesta e motivul pentru care elevii din clasele a X-a vor frecventa după-amiaza, cursurile.

Reabilitarea complexă de la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” din Baia Mare implică înlocuirea de geamuri, uși, parchet, refacere acoperiș, înlocuirea de instalații electrice și de încălzire, consolidarea corpului vechi de clădire istorică, construirea de noi grupuri sanitare, dar și alte dotări. În 14 săli de clasă, lucrările sunt finalizate în proporție de peste 95%. Termenul de execuție a fost depășit din cauza unor lucrări neprevăzute. Practic, aici trebuie înlocuită instalația electrică cu una de tip smart building care va reduce mult costurile cu facturile.

“A fost un proiect mai vechi, anumite lucruri nu au fost prevăzute în acel proiect. Mă refer la instalațiile electrice. Noi am demontat prize și întrerupătoare, erau made în Republica Socialistă România, adică de prin anii 80. O parte s-au spart. Am solicitat primăriei și ne-a mai alocat o sumă foarte mare, de 800.000 lei ca să putem trece pe sistemul de smart building cu instalații de iluminat moderne, totul e pe internet, în funcție de intensitatea lumenilor și a lucșilor care sunt în exterior, se aprind becurile sau se sting. Având în vedere și creșterile de preț la energie electrică am avut în calcul și cheltuielile care scad pentru că trecem pe sistem de iluminat led. Aceste modificări au dus la mici întârzieri”, a punctat directorul Colegiului Național “Gheorghe Șincai” din Baia Mare, Leonard Mardar.

În plus, printr-o colaborare cu colegiul din Bavaria, au fost primite 17 table inteligente, dar și mobilier școlar.

În noul an școlar, la instituția băimăreană vor fi în jur de 980 de elevi, mai puțini decât anul trecut când existau 1.034 de elevi, din cauză că pandemia a redus planul de școlarizare. Astfel, a fost redusă o clasă de a IX-a, profil matematică-informatică.