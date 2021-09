Maramureșul dă startul campaniei naționale „Let’s Do It, Romania!”

– ziua de curățenie generală va fi 18 septembrie –

În acest an, doar 29 de județe s-au înscris la cea mai mare acțiune de responsabilitate civică, iar Maramureșul a ales să fie prezent.

La ultimele ediții, Maramureșul a ocupat locul I, cu cel mai mare număr de voluntari prezenți din care peste 5.000 doar din Baia Mare.

O nouă provocare este lansată de coordonatorul județean Pop Silvia, prin invitația adresată celor care respectă natura și militează pentru un mediu curat: “Vă invităm să fiți alături de noi la evenimentul Let`s Do It, Romania! Acțiunea de ecologizare se va desfășura pe data de 18 septembrie 2021. Acțiunea din acest an este atipică. Nu avem parteneriat / protocol încheiat cu Ministerul Educației ci doar cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Vom sta la dispoziția autorităților locale / instituțiilor publice / voluntarilor care doresc să se implice, vom sprijini și monitoriza buna desfășurare a acestui eveniment”.

Pentru a se asigura că acțiunea se desfășoară în condiții de maximă siguranță în contextul pandemiei COVID-19, trebuie să se țină cont de următoarele măsuri:

• Pe toată durata acțiunii, voluntarii vor purta măști de protecție, astfel încât să le acopere nasul și gura

• Voluntarii trebuie să aibă soluții pentru dezinfectarea mâinilor

• Fiecare participant trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 1 m față de ceilalți participanți

• Este interzisă organizarea de acțiuni de curățenie în localitățile cu o incidență la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori

• Este interzisă organizarea de acțiuni de curățenie cu mai mult de 100 de participanți / zonă în localitățile cu o incidență la 14 zile mai mică de 3/1.000 de locuitori, dar mai mare de 2/1.000 de locuitori

• Este interzisă organizarea de acțiuni de curățenie cu mai mult de 500 de participanți / zonă în localitățile cu o incidență la 14 zile mai mică de 2/1.000 de locuitori.

Pentru înscrieri și detalii puteți accesa: https://membership.letsdoitromania.ro / sau maramures@letsdoitromania.ro, popsilviabm@gmail.com, Pop Silvia, coordonator județean, președinte Asociația Garda Ecologică Baia Mare, tel.0740855298.