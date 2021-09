Activitatea școlară sătească redevine interesantă la Recea

Cu ani în urmă, comuna Recea suferea din lipsă de elevi, școlile din comună, una mai modernă și mai reabilitată ca alta, erau fără copii, mutați în masă la școli băimărene.

Se ajunsese ca inclusiv școala de vizavi de Primăria Recea, cu alură de… liceu băimărean, să aibă doar grădiniță la parter, în rest pustie. „S-au schimbat vremurile pu­țin. Nu își mai duc toți copiii în Baia Mare la școli. Școala de aici a reintrat în activitate, cu clasele 5-8. La grădinițe e plin de cereri, tocmai am finalizat o grădiniță în spatele Vămii, în Sat Săsar. În plus, am modernizat toate curțile de școală”, spune primarul Pavel Octavian.