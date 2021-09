Astăzi/ Toate unităţile din Maramureş încep cursurile faţa în faţă

• numărul de elevi, redus în clasele de început de ciclu

• 1.500 de elevi, fără dispozitive ori acces la internet

• 52,92% dintre cadrele didactice, vaccinate

• ISJ asigură măşti pentru şcolile care nu au stoc necesar

• ”Şcoala după şcoală” continuă

În împrejurări pandemice, astăzi, 13 septembrie, începe un nou an şcolar. Mai mult ca oricând, toată lumea îşi doreşte ca şcolile să fie deschise în format fizic cât mai mult timp posibil, sub premisa că activităţile didactice faţă în faţă sunt cele mai echitabile pentru conturarea unui ansamblu educaţional firesc şi benefic. Condiţiile în care debutează acest an şcolar în Maramureş, dar şi principalele modificări sunt expuse în cele ce urmează de prof. dr. Anca Minodora Costin-Hendea, inspector şcolar general în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

• în 19 unităţi continuă lucrările de reabilitare/ extindere

Reporter: În ce condiţii încep astăzi cursurile în reţeaua şcolară din Maramureş?

prof. dr. Anca Minodora COSTIN-HENDEA: În unităţile de învăţământ din Maramureş, cursurile încep în format „faţă în faţă” , aşa cum rezultă în urma centralizării datelor primite din unităţile şcolare. Avem 19 unităţi de învăţământ în judeţ unde se vor continua lucrările de reabilitare sau extindere şi după data de 13 septembrie. Clasele de elevi/ grupele de preşcolari, după caz, din 8 unităţi de învăţământ sunt relocate în alte spaţii (alte unităţi de învăţământ din localitate sau spaţii puse la dispoziţie de autorităţile locale).

R.: Sunt unităţi de învăţământ din judeţ care se confruntă cu lipsa spaţiului din pricina efectivului mare de elevi, cum ar fi exemplul Şcolii Gimnaziale ”Lucian Blaga” Baia Mare…

prof. dr. A.M.C.H.: Elevii din cele şase clase pregătitoare (de la şcoala ”L. Blaga”, n.r.) vor avea cursuri de dimineaţă, 4 clase în locaţia de pe strada Progresului şi 2 în locaţia de pe strada Vasile Alecsandri. Primăria Municipiului Baia Mare a informat conducerea unităţii de învăţământ că se vor achiziţiona module educaţionale (containere), pentru a suplini lipsa de spaţiu. Până la primirea acestora şi darea lor în folosinţă, soluţia propusă de Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ”Lucian Blaga” Baia Mare şi agreată de părinţi este ca activităţile şcolare ale elevilor din clasele I-IV să se desfăşoare în sistem on-line, câte două clase, prin rotaţie, câte o săptămână.

• se verifică situaţia autorizaţiilor sanitare

R.: Autorizaţia sanitară, eterna problemă la început de an şcolar. Câte unităţi de învăţământ din judeţ nu îndeplinesc condiţiile de funcţionare din acest punct de vedere?

prof. dr. A.M.C.H.: În activitatea de inspecţie tematică, pe care o realizăm în prezent, în toate unităţile de învăţământ din judeţ, se verifică inclusiv situaţia autorizaţiei sanitare. Baza de date privind această autorizaţie este în curs de realizare.

R.: Ce alte probleme v-au mai fost semnalate din teritoriu?

prof. dr. A.M.C.H.: Din discuţiile purtate cu domnii directori şi directori adjuncţi, cu ocazia întâlnirii de lucru organizate în sistem on-line, în data de 3 septembrie, s-a reţinut faptul că există unităţi de învăţământ care nu au asigurat stocul de măşti medicale necesare la început de an şcolar. Precizăm că responsabilitatea, în acest sens, revine autorităţilor publice locale. Pentru a răspunde acestei nevoi, Inspectoratul Şcolar Judeţean acoperă această nevoie din fondul său de rezervă. În cadrul întâlnirii de lucru cu directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ, care a avut loc în data de 9 septembrie, organizată în sistem on-line, s-a discutat despre aspecte ale etapei curente.

• condiţii pentru funcţionarea peste efectivul maxim

R.: Ce schimbări se anunţă odată cu noul an şcolar? Avem în prim-plan trecerea creşelor în grija inspectoratelor şcolare, reducerea numărului de elevi în clasele de început de ciclu.

prof. dr. A.M.C.H.: Trecerea creşelor în sfera de competenţă a inspectoratelor şcolare se va face doar după aprobarea metodologiei specifice de către ministrul Educaţiei, respectiv publicarea OME în Monitorul Oficial. Reducerea numărului de elevi în clasele de început de ciclu s-a făcut potrivit Ordinului ministrului Educaţiei nr. 3164 din 21.01.2020. Facem precizarea că, în situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preşcolari/ elevi, după caz, peste numărul ma­xim prevăzut, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile despre care am amintit.

• proiecte privind achiziţia de echipamente IT

R.: În contextul unei noi evoluţii negative a pandemiei, şcoala on-line este alternativa viabilă pentru continuarea cursurilor. Sunt pregătiţi elevii şi cadrele didactice din ju­deţ pentru reluarea cur­surilor virtuale? Câţi elevi din judeţ nu au acces la internet şi la dispozitive electronice? Cum pot fi aceştia ajutaţi?

prof. dr. A.M.C.H.: În evidenţele noastre există aproximativ 1.500 de elevi care nu au avut dispozitive electronice sau conexiune la internet pentru a putea participa la cursurile on-line. Prin programul „Şcoala de acasă”, Ministerul Educaţiei a demarat achiziţia de echipamente pentru uz şcolar, din care judeţului Maramureşi-au fost alocate 5.164 de tablete. Prin achiziţii descentralizate, în cadrul proiectului ROSE, judeţul Maramureşa fost cuprins cu un necesar de 1.515 laptopuri, 97 table interactive şi 116 camere pentru videoconferinţe. Prin HG 756/ 2020, Guvernul României a alocat, din fondul de rezervă, 100 milioane lei pentru achiziţia de tablete, laptopuri şi echipamente sanitare destinate inspectoratelor şcolare şi unităţilor de învăţământ preuniversitar. Judeţului Maramureşi-a fost alocată suma de 320.000 lei. Au fost depuse proiecte, de către Consiliul Judeţean Maramureş, autorităţile publice locale sau unităţile de învăţământ, pentru a beneficia de finanţare prin Programul Operaţional Competitivitate, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 144/ 2020, emisă de Guvernul României. Prin aceste proiecte, s-a prevăzut achiziţia de echipamente IT pentru elevi, cadre didactice, unităţile de învăţământ. Toate unităţile de învăţământ din judeţ beneficiază de racordare la internet.

• 4.700 de elevi fac ”Şcoală după şcoală”

R.: Aveţi o cifră concretă despre procentul elevilor afectaţi de pandemie în Maramureş? Au primit sprijin pentru recuperarea materiei?

prof. dr. A.M.C.H.: Toată lumea a fost afectată de pandemie, într-un fel sau altul. În ceea ce-i priveşte pe elevii care au avut dificultăţi în procesul de învăţare, pe parcursul anului şcolar 2020-2021, aceştia au primit sprijin pentru recuperarea decalajelor de instruire şcolară prin măsuri remediale, fiind cuprinşi în programul „Şcoala după şcoală“, prevăzut prin OUG 6/ 2021. În judeţul Maramureşavem un număr de aproximativ 4.700 de elevi cuprinşi în acest proiect naţional. Astfel, se susţine calitatea în educaţie, încurajând desfăşurarea unor activităţi educaţionale de tip al căror obiectiv final este de a consolida şi aprofunda cunoştinţele specifice în vederea diminuării ratei abandonului şcolar, în special pentru elevii proveniţi din medii sociale dezavantajate. Conform acestui act normativ, toţi elevii, până în clasa a VIII-a inclusiv, pot beneficia de acest program. La nivelul judeţului Maramureşse implementează mai multe proiecte în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de consiliere, programe ŞDŞ, ateliere educaţionale etc., prin care preşcolarii şi elevii sunt sprijiniţi în procesul de învăţare şi de formare a competenţelor cheie.

• concursul de directori, conform graficului

R.: Ce ne puteţi spune despre organizarea concursului de directori?

prof. dr. A.M.C.H.: Din ce cunoaştem până acum, concursul se va desfăşura conform graficului aprobat de ministrul Educaţiei, respectiv va începe la data de 14 septembrie, proba scrisă va fi în 15 octombrie, iar numirile se vor face la finalul lunii decembrie.

R.: Cu ce procent de vaccinare în rândul cadrelor didactice începem şcoala în Maramureş? În ce mod va continua campania de informare/ vaccinare după începerea cursurilor?

prof. dr. A.M.C.H.: S-au vaccinat, până în prezent, 52,92% dintre cadrele didactice. În colaborare cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş, cu autorităţile locale, vom susţine campaniile de informare şi vaccinare prin mass-media, consiliere etc., pentru a ajunge la un procent cât mai mare de persoane vaccinate.