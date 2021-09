Maramureș: Peste 67.000 de elevi au început școala

Cu bucurie, emoție, dar și cu incertitudine în contextul pandemic, ieri, 13 septembrie, a fost dat startul cursurilor anului școlar 2021-2022 pentru 67.230 de preșcolari și elevi din Maramureș. Cu excepția Școlii Gimnaziale „Regina Elisabeta” Băiuț și a două clase de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare, toate celelalte unități de învățământ din județ au început școala în format față în față.

• la Grădinița „I. Creangă” curtea interioară va fi reamenajată

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Maramureș, în 19 unități de învățământ continuă lucrările de reabilitare sau extindere și după data de 13 septembrie, iar clasele de elevi/ grupele de preșcolari, după caz, din 8 unități de învățământ sunt relocate în alte spații (alte unități de învățământ din localitate sau spații puse la dispoziție de autoritățile locale). Școala din Băiuț își desfășoară cursurile online, timp de două săptămâni, până la finalizarea lucrărilor. În prima zi de școală, prof. dr. Anca Minodora Costin-Hendea, inspector școlar general în cadrul ISJ Maramureș, a participat, alături de Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, la festivitatea de deschidere găzduită de Școala Gimnazială din Bogdan-Vodă. În Baia Mare, la Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” (director Floarea Coman), prima zi a fost una plină de bucurie. În acest an școlar, 255 de copii sunt așteptați zi de zi la activități, dintre care patru grupe funcționează la structura „Mihai Eminescu”. În mare parte, personalul didactic este calificat. Pe durata verii, în incinta unității, s-au bifat clasicele lucrări de igienizare, urmând ca grădinița să fie cuprinsă într-un proiect de reabilitare. Cât de curând, vor începe lucrările de reamenajare a curții interioare. În situația revenirii la activitățile online, cadrele didactice sunt pregătite, având dispozitive IT și stickuri de internet.

• Grădinița „Micul Prinț”, reabilitată interior-exterior

La Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Baia Mare (director Valeria-Cosmina Balaș), noul an școlar a debutat cu multă bună dispoziție pentru cei 217 preșcolari înscriși, dintre care 36 la structura aflată pe strada Oituz. La această unitate, toate cadrele didactice sunt calificate, mai mult – sunt licențiate în pedagogia învățământului preșcolar și primar. În noul an școlar, preșcolarii au fost primiți în spații renovate, după ce unitatea a fost cuprinsă, din august 2020, într-un proiect de reabilitare pe fonduri europene. Sălile au fost zugrăvite, a fost schimbată instalația electrică, s-au montat tavane false și au fost înlocuite geamurile și ușile. De asemenea, clădirea a fost izolată termic, iar acoperișul a fost integral schimbat. Lucrările continuă și pe durata lunii septembrie, în aceste zile montându-se hidranți și o scară pentru incendiu. Pentru ca grădinița să fie la standarde desăvârșite, a fost depusă, către Primăria municipiului Baia Mare, o solicitare de modernizare a sălilor prin schimbarea pardoselilor și reabilitarea grupurilor sanitare. Din punct de vedere al echipamentelor IT, toate grupele (9) au laptopuri, doar la trei grupe mai e necesară achiziționarea de videoproiectoare. Mobilierul grădiniței este în stare bună, fiind schimbat în urmă cu doi ani.

• Şcoala „G. Coșbuc” va fi reabilitată și extinsă

Mare forfotă în prima zi și la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Baia Mare (director Gelu Todoruț); aproximativ 740 de elevi vor frecventa cursurile în acest an, mai mulți decât în anul școlar precedent. Toate cadrele didactice care predau sunt calificate, în proporție de 90% – titulari. Manualele sunt asigurate pentru toate clasele, încă din prima zi de școală. Vara aceasta, spațiile interioare au fost igienizate. Întrucât numărul de elevi per clasă a fost diminuat, iar necesarul de spații este mai mare, școala va fi cuprinsă cât de repede într-un proiect de reabilitare și extindere astfel încât să fie proiectate încă șase noi săli de clasă și un centru de documentare și informare modern. Tot vara aceasta, au mai fost procurate pentru laboratorul de informatică încă 10 calculatoare, adăugându-se celor 17 deja existente. Fiecare din cele 28 de săli de clasă are câte un calculator conectat la internet, cameră web și videoproiector. În privința revenirii în online, nu există griji, în anul școlar trecut participarea elevilor fiind de 100% la lecțiile virtuale. Dovadă sunt rezultatele obținute la Evaluarea Națională din acest an, Școala Gimnazială „George Coșbuc” Baia Mare fiind, în clasamentul pe medii, prima școală din Baia Mare, după colegiile naționale „Gheorghe Șincai” și „Vasile Lucaciu”. Zeci de elevi ai școlii au fost cuprinși în proiecte eTwinning, derulate în colaborare cu școli din: Turcia, Slovacia, Anglia, Polonia, Bulgaria.

• table inteligente, mobilier și calculatoare din Germania pentru „Șincai”

985 de elevi au început ieri cursurile și la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare (director Leonard Mardar). În alți ani, efectivul total depășea mia, însă în acest an s-a redus atât din cauza diminuării cu o clasă de a IX-a, cât și cu micșorarea numărului de elevi în clasele de început de ciclu. Personalul didactic este 100% calificat. Toate clasele au asigurate manuale. În privința reabilitărilor, de zece luni, colegiul se află în șantier. Până în prezent, s-au finalizat cam jumătate dintre lucrările preconizate, un important obiectiv, cel de schimbare a acoperișului clădirii, fiind bifat deja. Din pricina lucrărilor, deocamdată, colegiul funcționează pe indice doi, șase dintre clase având ore programate după-masă. Datorită unui parteneriat cu o unitate de în­vă­ță­mânt din Germania, în luna octombrie, cel mai probabil, colegiul băimărean va primi în dar table inteligente (care vor fi montate în sălile nou renovate), 1.000 de scaune, 700 de mese individuale și aproximativ 30 de calculatoare pentru un laborator de informatică.

Maria STOICA